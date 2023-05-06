Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.
Касовий збір фільму перетнув позначку у 25 млн 361 тисячу гривень і потрапив на 10 позицію найкасовіших стрічок українського кінопрокату, посунувши з неї комедію “Секс і нічого особистого”.
У центрі сюжету стрічки – брати-близнюки, які дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембургу. Вони вирушають у подорож, аби побачити його востаннє. Та чи буде чоловік, якого вони там зустрінуть, таким само крутим татом, яким вони його пам’ятають?
“Luxembourg, Luxembourg / Люксембург, Люксембург” створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У травні 2022 року фільм став одним з п’яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів “proMOTION”, започаткованої Українським інститутом. Міжнародна промопідтримка в межах програми здійснюється за допомоги Göteborg Film Fund.
Уперше фільм було продемонстровано у вересні 2022 року на Венеційському кінофестивалі у конкурсній програмі “Orizzonti”, де представляють нові тенденції в розвитку кінематографа. В український прокат стрічка вийшла 13 квітня 2023 року
Режисер “Люксембург, Люксембург” Антоніо Лукіч отримав нагороду за найкращу режисуру на 20-му Міжнародному фестивалі в Монте-Карло. Також стрічка була презентована в основному конкурсі тижня міжнародного ігрового кіно PriGlobal, який проходив під егідою Приштинського міжнародного кінофестивалю PriFest, та перемогла у номінації “Найкращий фільм”.
Прокат фільму в Україні ще триває.
- Фільм “Ми не згаснемо” української режисерки Аліси Коваленко отримав нагороду на кінофестивалі Crossing Europe Film Festival Linz в Австрії.
- Стрічка українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука “Памфір” здобула нагороду на міжнародному кінофестивалі Cleveland International Film Festival.
- Повнометражний документальний фільм “20 днів у Маріуполі” українського журналіста, письменника та режисера Мстислава Чернова став одним із переможців 47-го Міжнародного кінофестивалю у Клівленді.