У вівторок, 3 серпня, в транзитному центрі Пентагону сталася стрілянина. Після інциденту стало відомо про трьох постраждалих. Через добу поліція повідомила, що внаслідок стрілянини загинули підозрюваний та один з офіцерів поліції.

Про це повідомляє видання Politico.

Першим вдалося ідентифікувати загиблого поліціянта. Ним виявився офіцер поліції Пентагону Джордж Гонсалес.

Наразі всі прапори в представництвах Пентагону приспущено в пам’ять про загиблого офіцера. Гонсалес працював у відомстві з 2018 року. Його було нагороджено медаллю за службу в Іраку. Він родом з Брукліну (Нью-Йорк).

Офіційно про загиблих поки не розповідають. За словами інсайдерів, офіцер отримав поранення ножем, а в підозрюваного стріляли поліціянти. В результаті отриманих поранень він помер на місці.

Міністр оборони США Ллойд Остін висловив з цього приводу “глибокі співчуття родині, близьким та колегам” загиблого представника служби охорони Пентагону.

“Розслідування триває. Ми дізнаємось про всі обставини інциденту… Ми покликані зробити все необхідне задля того, аби розслідування було незалежним, неупередженим, без спекуляцій. Ми пам’ятаємо про родину загиблого офіцера й підтримаємо її”, – сказав Остін.

За словами начальника поліції Пентагону Вудро Кусса, внаслідок стрілянини на автобусній зупинці було “багато поранених”. Однак, про підозрюваного та його мотиви він не повідомив.

Розслідуванням інциденту займаються в ФБР. Паралельно розслідуванням займаються в штаті, звідки підозрюваний родом.

Що відомо про підозрюваного

За попередньою інформацією, це Остін Вільям Ланц зі штату Джорджія. з 9 жовтня 2012 року він служив в Корпусі морської піхоти, але його відсторонили через адміністративне порушення в листопаді 2012 року. Він так і не отримав звання морського піхотинця. У квітні його заарештували в Джорджії за кількома звинуваченнями. Зокрема, через на поліціянта при ускладнювальних обставинах, порушення правил поведінки в пенітенціарній установі, а також акти чи погрози тероризму.

Суддя, який розглядав справу, вимагав, аби Ланц пройшов обстеження щодо психічного здоров’я та наркотичної залежності. Його звільнили під заставу 30 тисяч доларів.