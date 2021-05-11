Окружний прокурор округу Фултон вимагатиме смертної кари для підозрюваного в стрілянині в Атланті. Він стверджує, що підозрюваний стріляв в азійок через расову ненависть.

Про це повідомляє The New York Times.

Прокурор стверджує, що Лонг спеціально прийшов вбити азійок. Його мотив – расова ненависть та ненависть через пандемію коронавірусу.

Лонга звинувачують у вбивстві восьми осіб.

В понеділок, 10 травня, Лонгу офіційно оголосили звинувачення у вбивстві чотирьох азійок у двох масажних салонах Атланти. Також його звинуватили у ще чотирьох вбивствах поблизу міста.

Фані Вілліс, прокурорка округу, сказала, що чотирьох жінок Лонг вбив через те, що вони були азійками. Це 74-річна Сун Чанг Пак, 69-річна Сунча Кім, 63-річна Йон Е Юе та 51-річна Хьон Чжон Грант.

Закон Джорджії передбачає, що прокурор має право просити присяжних визначити – чи винен звинувачений по основній статті, а також – чи вчинив він цей злочин на ґрунті ненависті. За це передбачено додаткове покарання.

Нагадаємо, 16 березня в американській Атланті та передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.