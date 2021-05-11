Про це повідомляє The New York Times.
Прокурор стверджує, що Лонг спеціально прийшов вбити азійок. Його мотив – расова ненависть та ненависть через пандемію коронавірусу.
Лонга звинувачують у вбивстві восьми осіб.
В понеділок, 10 травня, Лонгу офіційно оголосили звинувачення у вбивстві чотирьох азійок у двох масажних салонах Атланти. Також його звинуватили у ще чотирьох вбивствах поблизу міста.
Фані Вілліс, прокурорка округу, сказала, що чотирьох жінок Лонг вбив через те, що вони були азійками. Це 74-річна Сун Чанг Пак, 69-річна Сунча Кім, 63-річна Йон Е Юе та 51-річна Хьон Чжон Грант.
Закон Джорджії передбачає, що прокурор має право просити присяжних визначити – чи винен звинувачений по основній статті, а також – чи вчинив він цей злочин на ґрунті ненависті. За це передбачено додаткове покарання.
Нагадаємо, 16 березня в американській Атланті та передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.
- За даними правоохоронців, четверо людей були вбиті, одна поранена в масажному салоні Young в передмісті Атланти. Пізніше стало відомо про напад на ще два аналогічних заклади – Gold Massage Spa й Aroma Therapy Spa. В Gold Spa загинули три жінки, в Aroma Spa – ще одна жінка.
- 21-річний американець з Атланти (штат Джорджія) Роберт Аарон Лонг, який убив шістьох азійських жінок, діяв, можливо, не через расову неприязнь. Хлопець лікувався від сексуальної адикції.
- Минулими вихідними по всій території США пройшли масові демонстрації та пікети у відповідь на стрілянину у спа-центрі в столичному районі Атланти у Джорджії. Тоді 21-річний американець Роберт Аарон Лонг вбив шістьох жінок азійського походження.