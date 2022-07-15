Українські розвідники перехопили чергову розмову російського військового з родиною. Він розповів, що армійці РФ іноді стріляють по своїх солдатах, адже не мають конкретних цілей.

Про це йдеться в новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України.

У телефонному дзвінку до дружини та матері російський артилерист пояснив: “Ми стріляємо наосліп. Ми навіть не знаємо, куди, по яких цілях”. Росіянин також додав, що іноді солдати стріляють і “по своїх”.

За його словами, командира їхнього батальйону важко поранено: “Півтора місяця половина мозку не працювала і половина тіла. Зараз відновилось. Він нікого не впізнає. Ну і все, він дурень”.

Військовий РФ зазначив, що в підрозділі близько двохсот вбитих, проте поранених залишають, адже вони нікому не потрібні: “Вони помирають в полі, тому що ніхто їх не забирає”, — сказав артилерист.

Водночас військовий найбільше боїться не смерті в полі, а так званої “червоної печатки” в документі, яка означатиме, що він відмовився брати участь у війні.