Про це йдеться в новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України.
У телефонному дзвінку до дружини та матері російський артилерист пояснив: “Ми стріляємо наосліп. Ми навіть не знаємо, куди, по яких цілях”. Росіянин також додав, що іноді солдати стріляють і “по своїх”.
За його словами, командира їхнього батальйону важко поранено: “Півтора місяця половина мозку не працювала і половина тіла. Зараз відновилось. Він нікого не впізнає. Ну і все, він дурень”.
Військовий РФ зазначив, що в підрозділі близько двохсот вбитих, проте поранених залишають, адже вони нікому не потрібні: “Вони помирають в полі, тому що ніхто їх не забирає”, — сказав артилерист.
Водночас військовий найбільше боїться не смерті в полі, а так званої “червоної печатки” в документі, яка означатиме, що він відмовився брати участь у війні.
- Раніше російські окупанти розстріляли з гармати мирних мешканців Херсона.
- Також Служба безпеки України отримала нові докази звірств росіян на Харківщині. Вони вихваляються катуванням українських військових та обстрілами цивільного населення.
- Російське військове керівництво відбирає раніше виплачені кошти пораненим військовослужбовцям. Солдати розповідають про випадки своїм рідним та радять товаришам не поспішати витрачати отримані компенсації.
- Мародерство російських військових стало масовим явищем на тимчасово окупованих територіях. Військові РФ вихваляються рідним про награбоване в Україні та радіють, що можуть безперешкодно переправити усе це додому.