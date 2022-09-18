У тимчасово окупованому Херсоні ввечері 17 вересня відбулися вибухи та стрілянина. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що російські військові влаштували провокацію.

Про це повідомив Соболевський у Telegram.

Окупанти заявляли, що нібито проводять так звану “контртерористичну” операцію.

“Вчора ввечері (17 вересня, — ред.) фактично у центрі Херсона орки влаштували озброєну провокацію, яку видали за проведення контртерористичної операції”, — написав перший заступник голови облради.

Він зазначив, що на місце стрілянини приїхала пропагандистська група окупантів з відеокамерою. Фактично вони зняли подію від самого початку і до кінця.

За його словами, з мирних жителів ніхто не постраждав.

“Оркам потрібно відволікати увагу від невдач на фронті, тому, на жаль, подібне шоу у місті, швидше за все, буде не останнім”, — додав він.