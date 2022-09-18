Про це повідомив Соболевський у Telegram.
Окупанти заявляли, що нібито проводять так звану “контртерористичну” операцію.
“Вчора ввечері (17 вересня, — ред.) фактично у центрі Херсона орки влаштували озброєну провокацію, яку видали за проведення контртерористичної операції”, — написав перший заступник голови облради.
Він зазначив, що на місце стрілянини приїхала пропагандистська група окупантів з відеокамерою. Фактично вони зняли подію від самого початку і до кінця.
За його словами, з мирних жителів ніхто не постраждав.
“Оркам потрібно відволікати увагу від невдач на фронті, тому, на жаль, подібне шоу у місті, швидше за все, буде не останнім”, — додав він.
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