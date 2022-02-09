Про це повідомляє ДБР.

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов зазначив, що двома іншими є вчинення злочину у зв’язку із психічним захворюванням та за дорученням іноземних спецслужб, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Слідчі припускають, що скоєння стрілянини могло відбутися в стані фізіологічного афекту.

Версію щодо керування підозрюваного недержавними організаціями чи приватними особами з метою дискредитації правоохоронних органів в Україні розглядають також через візит Рябчука до Росії. У 2019 році він протягом двох тижнів перебував у РФ.

Під час допитів нацгвардієць заявляв, що вчинив стрілянину через психологічний тиск із боку солдатів старшого призову. За його словами, зневажливе ставлення до нього почалося з кінця листопада 2021 року. Зокрема його цькували через повідомлення командирам про порушення статуту. Артем Рябчук розповідав, що його примушували прибирати приміщення у вільний від караулу час, що приводило до знесилення організму.

Нацгвардієць додав, що до нього не застосовували фізичне насильство інші солдати чи командири. Він пояснив, що під час стрілянини перебував в емоційному стані, як затьмарення свідомості, злості, що обмежувало його усвідомлення та звіт тим діям, які він вчиняв. Перевіряти обставини будуть на психолого-психіатричній експертизі. На тілі Рябчука не виявили тілесних ушкоджень та він не перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Директор ДБР зауважив, що 3 лютого 2022 року підозрюваний змінив захисника та подав заяву щодо відмови від всіх показів, наданих в ході досудового розслідування. Поки слідчі спілкуються з п’ятьма постраждалими, сім’ями загиблих та заступниками командира частини, командирами рот, відділень тощо.

Розслідування триває за низкою кримінальних правопорушень, а саме:

навмисне вбивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ);

дезертирство зі зброєю (ч. 3 ст. 408 ККУ);

викрадення військовослужбовцем зброї та бойових припасів в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 ККУ);

бездіяльність військової влади в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 426 ККУ);

недбале ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 ККУ).

Також перевіряються факти стосовно порушень під час несення вартової служби. Такими є порядок зберігання та видачі бойової зброї та боєприпасів, допуск військовослужбовців до самостійного несення служби зі зброєю тощо.