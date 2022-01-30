Фото: facebook.com/NGUmainpage

Про це повідомляють на сторінці Національної гвардії України у Facebook.

Зокрема, у селі Подо-Калинівка попрощались з Олександром Бугановим. У Каховці в останню путь провели Леоніда Черніка, а у місті Олешки – Артема Левківського.

Всі троє юнаків стали жертвами свого товариша по службі Артемія Рябчука, який в ніч на 27 січня розстріляв їх у військовій частині на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі.

На церемонію прощання з загиблими прийшли їхні рідні, друзі, товариші по службі та сотні місцевих мешканців. Кожного з загиблих поховали на його малій Батьківщині, де вони народились, виросли та проживали.

“Командування Нацгвардії висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ця непоправна втрата стане болем та скорботою на все життя. Вічна пам’ять нашим гвардійцям”, – йдеться у дописі.

 