У неділю, 30 січня, у Херсонській області пройшла церемонія прощання з трьома нацгвардійцями, які загинули унаслідок стрілянини у Дніпрі.

Про це повідомляють на сторінці Національної гвардії України у Facebook.

Зокрема, у селі Подо-Калинівка попрощались з Олександром Бугановим. У Каховці в останню путь провели Леоніда Черніка, а у місті Олешки – Артема Левківського.

Всі троє юнаків стали жертвами свого товариша по службі Артемія Рябчука, який в ніч на 27 січня розстріляв їх у військовій частині на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі.

На церемонію прощання з загиблими прийшли їхні рідні, друзі, товариші по службі та сотні місцевих мешканців. Кожного з загиблих поховали на його малій Батьківщині, де вони народились, виросли та проживали.