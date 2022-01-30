Про це повідомляють на сторінці Національної гвардії України у Facebook.
Зокрема, у селі Подо-Калинівка попрощались з Олександром Бугановим. У Каховці в останню путь провели Леоніда Черніка, а у місті Олешки – Артема Левківського.
Всі троє юнаків стали жертвами свого товариша по службі Артемія Рябчука, який в ніч на 27 січня розстріляв їх у військовій частині на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі.
На церемонію прощання з загиблими прийшли їхні рідні, друзі, товариші по службі та сотні місцевих мешканців. Кожного з загиблих поховали на його малій Батьківщині, де вони народились, виросли та проживали.
“Командування Нацгвардії висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ця непоправна втрата стане болем та скорботою на все життя. Вічна пам’ять нашим гвардійцям”, – йдеться у дописі.
- Нагадаємо, що нацгвардійця Артема Рябчука, який влаштував смертельну стрілянину у Дніпрі затримали в районному центрі Дніпропетровської області. Автомат був при ньому.
- Також президент України Володимир Зеленський прокоментував події у Дніпрі, де в ніч на 27 січня нацгвардієць Артем Рябчук відкрив вогонь по своїх товаришах по службі.
- Окрім цього, Національна гвардія України повідомила імена загиблих унаслідок стрілянини у Дніпрі, яку влаштував нацгвардієць Артем Рябчук.
- Раніше солдат Національної гвардії України, який 27 січня влаштував стрілянину у Дніпрі, визнав провину. Суд обрав запобіжний захід.
- Також 29 січня Дніпрі пройшло прощання із загиблими під час стрілянини на Південному машинобудівному заводі, де було вбито чотирьох бійців Нацгвардії та цивільну жінку.