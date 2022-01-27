Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.
Глава держави висловив співчуття рідним загиблих та підкреслив, що будь-яка допомога, яка необхідна близьким жертв цього злочину, має бути надана негайно.
“Жахливі новини зранку із Дніпра. П’ятеро загиблих, за життя поранених борються медики”, – зазначив президент України.
Володимир Зеленський додав, що вбивцю вже вдалось затримати. Тепер президент очікує від правоохоронних органів повного інформування суспільства про деталі злочину.
“Мотиви вбивці та те, як взагалі така ситуація стала можливою – це все повинно бути максимально детально проаналізовано. Також, найближчим часом повинні бути обов’язкові кадрові висновки”, – підсумував Зеленський.
- Нагадаємо, що у Дніпрі у військовій частині на території Південного машинобудівного заводу 20-річний солдат відкрив вогонь по товаришах по службі.
- Через деякий час нацгвардійця Артема Рябчука, який влаштував смертельну стрілянину у Дніпрі затримали в районному центрі Дніпропетровської області. Автомат був при ньому.