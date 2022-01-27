Президент України Володимир Зеленський прокоментував події у Дніпрі, де в ніч на 27 січня нацгвардієць Артем Рябчук відкрив вогонь по своїх товаришах по службі.

Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

Глава держави висловив співчуття рідним загиблих та підкреслив, що будь-яка допомога, яка необхідна близьким жертв цього злочину, має бути надана негайно.

“Жахливі новини зранку із Дніпра. П’ятеро загиблих, за життя поранених борються медики”, – зазначив президент України.

Володимир Зеленський додав, що вбивцю вже вдалось затримати. Тепер президент очікує від правоохоронних органів повного інформування суспільства про деталі злочину.