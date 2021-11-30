Про це повідомило американське видання The Washington Post.
Стрілянина сталася у середній школі містечка Оксфорд Тауншип о 12:55 за місцевим часом (19:55 за Києвом).
Внаслідок інциденту поранено від чотирьох до шести осіб.
Як повідомили в офісі шерифа округу Окленд, нападника було затримано на місці, в Оксфорді.
Медичний гвинтокрил приземлився незабаром після 14:00 на стоянці школи.
Школу наразі закрили, при цьому деякі учні переховувалися у замкнених класах, тоді як офіцери обшукували приміщення. Згодом школярів відвезли до продуктового магазину, щоб їх забрали батьки.
ОНОВЛЕНО. 23:00.
Згідно з повідомленням американського телеканалу CNN, загинуло троє та поранено щонайменше шестеро осіб.
Затриманий 15-річний підліток був учнем цієї школи.
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