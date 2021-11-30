У передмісті Детройта (штат Мічиган, США) у школі сталася стрілянина, внаслідок якої загиблт 3 людини, ще 6 - поранені.

Про це повідомило американське видання The Washington Post.

Стрілянина сталася у середній школі містечка Оксфорд Тауншип о 12:55 за місцевим часом (19:55 за Києвом).

Внаслідок інциденту поранено від чотирьох до шести осіб.

Як повідомили в офісі шерифа округу Окленд, нападника було затримано на місці, в Оксфорді.

Медичний гвинтокрил приземлився незабаром після 14:00 на стоянці школи.

Школу наразі закрили, при цьому деякі учні переховувалися у замкнених класах, тоді як офіцери обшукували приміщення. Згодом школярів відвезли до продуктового магазину, щоб їх забрали батьки.

ОНОВЛЕНО. 23:00.

Згідно з повідомленням американського телеканалу CNN, загинуло троє та поранено щонайменше шестеро осіб.

Затриманий 15-річний підліток був учнем цієї школи.