На полігоні Західного військового округу в Бєлгородській області громадяни "однієї з країн СНД" обстріляли "добровольців", які готуються на війну в Україну, внаслідок чого 11 людей загинули, 15 госпіталізовано.

Про це повідомляє російське пропагандистська агенція “РИА Новости” з посиланням на Міноборони РФ, а також російський Telegram-канал SOTA.

У міністерстві зауважили, що на полігоні Західного військового округу в Бєлгородській області двоє громадян однієї з країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) скоїли “терористичний акт”.

Під час навчання з вогневої підготовки з “добровольцями”, які готуються відправитися на російсько-український, “терористи” обстріляли зі стрілецької зброї особовий склад підрозділу.

Внаслідок стрілянини 11 людей загинули, ще 15 наразі із пораненнями різної тяжкості госпіталізовано. “Двох терористів” знищили вогнем у відповідь.

Водночас у російських Telegram-каналах з посиланням на родичів мобілізованих заявляють, що стрілянина в Бєлгородській області сталася на полігоні в селищі Солоті. За даними SOTA, ймовірно, йдеться про 22 вбитих та 16 поранених. Також буцімто стріляли троє військових, один з яких втік.