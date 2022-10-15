Про це повідомляє російське пропагандистська агенція “РИА Новости” з посиланням на Міноборони РФ, а також російський Telegram-канал SOTA.
У міністерстві зауважили, що на полігоні Західного військового округу в Бєлгородській області двоє громадян однієї з країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) скоїли “терористичний акт”.
Під час навчання з вогневої підготовки з “добровольцями”, які готуються відправитися на російсько-український, “терористи” обстріляли зі стрілецької зброї особовий склад підрозділу.
Внаслідок стрілянини 11 людей загинули, ще 15 наразі із пораненнями різної тяжкості госпіталізовано. “Двох терористів” знищили вогнем у відповідь.
Водночас у російських Telegram-каналах з посиланням на родичів мобілізованих заявляють, що стрілянина в Бєлгородській області сталася на полігоні в селищі Солоті. За даними SOTA, ймовірно, йдеться про 22 вбитих та 16 поранених. Також буцімто стріляли троє військових, один з яких втік.
- Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що в обласному центрі відбулося влучання снаряда в нафтобазу.