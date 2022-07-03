У столиці Данії до місця стрілянини в торговому центрі Field's стягнули значні сили поліції. Є загиблі та поранені, правоохоронці повідомили про затримання однієї особи.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на представника поліції данської столиці.

Одну особу затримали, йдеться про 22-річного данця, зазначив представник поліції, не повідомивши, чи відомий затриманий правоохоронцям. За словами влади, наразі відсутні ознаки, що вказують на присутність інших стрільців. Поліцейська операція триває не лише у столиці, а й у регіоні Зеландія.

Після стрілянини до місця події стягнули велику кількість правоохоронців. Над будинком кружляв гелікоптер. Поліція закликала мешканців уникати появи в районі інциденту, а очевидців – зв’язатися із правоохоронними органами.

Пані мер Копенгагена Софі Хесторп Андерсен висловила занепокоєння і зазначила, що ситуація “вкрай серйозна”. За її словами, міська влада перебуває у тісному контакті з поліцією.

Торговий центр Field’s розташований на острові Амагер. Цей квартал знаходиться між центром столиці та міжнародним аеропортом Каструп.

Поліція не заперечує, що стрілянина може бути кваліфікована як терористичний акт.

4 липня у столиці Данії Копенгагені у приміщенні торгового центру сталася стрілянина, спочатку повідомляли про декількох поранених.