Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на представника поліції данської столиці.
Одну особу затримали, йдеться про 22-річного данця, зазначив представник поліції, не повідомивши, чи відомий затриманий правоохоронцям. За словами влади, наразі відсутні ознаки, що вказують на присутність інших стрільців. Поліцейська операція триває не лише у столиці, а й у регіоні Зеландія.
Після стрілянини до місця події стягнули велику кількість правоохоронців. Над будинком кружляв гелікоптер. Поліція закликала мешканців уникати появи в районі інциденту, а очевидців – зв’язатися із правоохоронними органами.
Пані мер Копенгагена Софі Хесторп Андерсен висловила занепокоєння і зазначила, що ситуація “вкрай серйозна”. За її словами, міська влада перебуває у тісному контакті з поліцією.
Торговий центр Field’s розташований на острові Амагер. Цей квартал знаходиться між центром столиці та міжнародним аеропортом Каструп.
Поліція не заперечує, що стрілянина може бути кваліфікована як терористичний акт.
4 липня у столиці Данії Копенгагені у приміщенні торгового центру сталася стрілянина, спочатку повідомляли про декількох поранених.
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