Про це повідомляє The New York Times.

Той, хто стріляв працював на меблевій фабриці Kent Moore Cabinets. З якої причини він відкрив вогонь – невідомо. Сьогодні йому пред’являть звинувачення.

У поліції міста повідомили, що стріляв 27-річний Ларрі Болліні. Його звинувачують у вбивстві. Він затриманий з правом внесення застави в розмірі 1 мільйон доларів.

Here is the booking photo of Larry Bollin, 27 year old from Grimes County. Charged with Murder and being held on $1,000,000 bond. More charges may possibly be filed tomorrow. pic.twitter.com/kKQPspEPGQ

— Bryan Police Department (@BryanPolice) April 9, 2021