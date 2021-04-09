8 квітня в американському штаті Техас сталася стрілянина в приміщенні меблевої фабрики. Зловмисник убив 40-річного чоловіка і поранив ще чотири людини. Пізніше його затримали й заарештували.

Про це повідомляє The New York Times.

Той, хто стріляв працював на меблевій фабриці Kent Moore Cabinets. З якої причини він відкрив вогонь – невідомо. Сьогодні йому пред’являть звинувачення.

У поліції міста повідомили, що стріляв 27-річний Ларрі Болліні. Його звинувачують у вбивстві. Він затриманий з правом внесення застави в розмірі 1 мільйон доларів.

Here is the booking photo of Larry Bollin, 27 year old from Grimes County. Charged with Murder and being held on $1,000,000 bond. More charges may possibly be filed tomorrow. pic.twitter.com/kKQPspEPGQ — Bryan Police Department (@BryanPolice) April 9, 2021

Він убив 40-річного співробітника фабрики.

Двох постраждалих вже виписали з лікарні. Один знаходиться під наглядом лікарів. Ще один – у стабільному важкому стані.

Trooper Tovar remains in serious but stable condition @StJoseph_Health. He is currently receiving outstanding care, surrounded by his family and friends while his fellow troopers hold watch. pic.twitter.com/19QrGw7KSV — Texas DPS (@TxDPS) April 9, 2021

Губернатор Техасу Грег Ебботт заявив, що “штат надасть будь-яку допомогу, необхідну для судового переслідування підозрюваного”.

Зловмисник міг поранити або вбити набагато більше людей, оскільки в цей час на фабриці було багато людей.

До слова, стрілянина на фабриці сталася буквально через кілька годин після того, як президент США Джо Байден назвав подібні дії в країні “епідемією” і повідомив про введення обмежень на використання вогнепальної зброї американцями.

Нагадаємо, 16 березня в американській Атланті й передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.