Про це повідомляє The New York Times.
Той, хто стріляв працював на меблевій фабриці Kent Moore Cabinets. З якої причини він відкрив вогонь – невідомо. Сьогодні йому пред’являть звинувачення.
У поліції міста повідомили, що стріляв 27-річний Ларрі Болліні. Його звинувачують у вбивстві. Він затриманий з правом внесення застави в розмірі 1 мільйон доларів.
Here is the booking photo of Larry Bollin, 27 year old from Grimes County. Charged with Murder and being held on $1,000,000 bond. More charges may possibly be filed tomorrow. pic.twitter.com/kKQPspEPGQ
— Bryan Police Department (@BryanPolice) April 9, 2021
Він убив 40-річного співробітника фабрики.
Двох постраждалих вже виписали з лікарні. Один знаходиться під наглядом лікарів. Ще один – у стабільному важкому стані.
Trooper Tovar remains in serious but stable condition @StJoseph_Health. He is currently receiving outstanding care, surrounded by his family and friends while his fellow troopers hold watch. pic.twitter.com/19QrGw7KSV
— Texas DPS (@TxDPS) April 9, 2021
Губернатор Техасу Грег Ебботт заявив, що “штат надасть будь-яку допомогу, необхідну для судового переслідування підозрюваного”.
Statement on shooting in Bryan: https://t.co/7xnF0sNMx1 https://t.co/tJLFl93A0r
— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) April 8, 2021
Зловмисник міг поранити або вбити набагато більше людей, оскільки в цей час на фабриці було багато людей.
До слова, стрілянина на фабриці сталася буквально через кілька годин після того, як президент США Джо Байден назвав подібні дії в країні “епідемією” і повідомив про введення обмежень на використання вогнепальної зброї американцями.
Нагадаємо, 16 березня в американській Атланті й передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.
- За даними правоохоронців, четверо людей були вбиті, одна поранена в масажному салоні Young в передмісті Атланти. Пізніше стало відомо про напад на ще два аналогічних заклади – Gold Massage Spa й Aroma Therapy Spa. В Gold Spa загинули три жінки, в Aroma Spa – ще одна жінка.
- 21-річний американець з Атланти (штат Джорджія) Роберт Аарон Лонг, який убив шістьох азійських жінок, діяв, можливо, не через расову неприязнь. Хлопець лікувався від сексуальної адикції.
- Минулими вихідними по всій території США пройшли масові демонстрації й пікети у відповідь на стрілянину у спа-центрі в столичному районі Атланти у Джорджії. Тоді 21-річний американець Роберт Аарон Лонг вбив шістьох жінок азійського походження.