Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, 27 серпня на трасі Київ-Харків біля міста Люботин на Харківщині невідомі напали на автобус, що перевозив представників громадської організації “За життя”.

Автобус наздогнали декілька автомобілів, зупинили його шляхом блокування руху, пошкодили, розбивши скло та здійснили постріли з пістолета з гумовими кулями.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: ГУНП Харківської області

Фото: ГУНП Харківської області

Фото: ГУНП Харківської області

Фото: ГУНП Харківської області

Фото: ГУНП Харківської області

Спершу повідомлялося, що під час інциденту двоє осіб отримали поранення. За уточненою інформацією поліції, в результаті події четверо пасажирів автобусу були доставлені до лікарні. Один з постраждалих отримав струс мозку, інші – різні поранення від гумових куль. Прокуратура повідомляє про вогнепальні поранення кінцівок та забої.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція затримала прихильників різних політичних сил, які влаштували сутички зі стріляниною на трасі Київ-Харків.

За даними прокуратури, автомобілі, на яких рухалися нападники, виявили на АЗС поблизу місця Красноград — це майже за 100 км від місця події.

Загалом було затримано 14 осіб. Деталі про них наразі невідомі. 

Фото: Антон Геращенко / Facebook

Фото: Антон Геращенко / Facebook

Фото: Антон Геращенко / Facebook

Фото: Антон Геращенко / Facebook

Фото: Антон Геращенко / Facebook

Дії зловмисників спершу були кваліфіковані правоохоронцями, як хуліганство, грубе порушення громадського порядку із застосуванням зброї — ч. 4 ст. 296 ККУ.

Згодом було дано додаткову кваліфікацію — за ч. 15, п. 1,7,12 ч. 2 ст. 115 ККУ (замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинено за попередньою змовою групою осіб).