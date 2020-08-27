Правоохоронці повідомили деталі інциденту зі стріляниною на трасі Киів-Харків, під час якого постраждали активісти ГО "За життя". Дії зловмисників кваліфікували як замах на вбивство.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, 27 серпня на трасі Київ-Харків біля міста Люботин на Харківщині невідомі напали на автобус, що перевозив представників громадської організації “За життя”.

Автобус наздогнали декілька автомобілів, зупинили його шляхом блокування руху, пошкодили, розбивши скло та здійснили постріли з пістолета з гумовими кулями.

Спершу повідомлялося, що під час інциденту двоє осіб отримали поранення. За уточненою інформацією поліції, в результаті події четверо пасажирів автобусу були доставлені до лікарні. Один з постраждалих отримав струс мозку, інші – різні поранення від гумових куль. Прокуратура повідомляє про вогнепальні поранення кінцівок та забої.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція затримала прихильників різних політичних сил, які влаштували сутички зі стріляниною на трасі Київ-Харків.

За даними прокуратури, автомобілі, на яких рухалися нападники, виявили на АЗС поблизу місця Красноград — це майже за 100 км від місця події.

Загалом було затримано 14 осіб. Деталі про них наразі невідомі.

Дії зловмисників спершу були кваліфіковані правоохоронцями, як хуліганство, грубе порушення громадського порядку із застосуванням зброї — ч. 4 ст. 296 ККУ.

Згодом було дано додаткову кваліфікацію — за ч. 15, п. 1,7,12 ч. 2 ст. 115 ККУ (замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинено за попередньою змовою групою осіб).