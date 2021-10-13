Про це повідомляє американський телеканал NBC News
Місцеві правоохоронці пояснили, що на місці стрілянини знайшли три тіла. Усі вбиті — працівники поштового офісу. Один з них — нападник.
У ФБР пояснили, що він застрелив двох працівників офісу, а потім закінчив життя самогубством.
Що було причиною стрілянини — невідомо.
Наразі офіс працює у звичному режимі.
Служба поштової інспекції здійснює розслідування інциденту.
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