Вранці 13 жовтня у Мемфісі (штат Теннессі) сталася стрілянина у поштовому відділенні міста, внаслідок якої загинули троє працівників.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News

Місцеві правоохоронці пояснили, що на місці стрілянини знайшли три тіла. Усі вбиті — працівники поштового офісу. Один з них — нападник.

У ФБР пояснили, що він застрелив двох працівників офісу, а потім закінчив життя самогубством.

Що було причиною стрілянини — невідомо.

Наразі офіс працює у звичному режимі.

Служба поштової інспекції здійснює розслідування інциденту.