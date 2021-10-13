Про це повідомляє американський телеканал NBC News 

Місцеві правоохоронці пояснили, що на місці стрілянини знайшли три тіла. Усі вбиті — працівники поштового офісу. Один з них — нападник.

У ФБР пояснили, що він застрелив двох працівників офісу, а потім закінчив життя самогубством.

Що було причиною стрілянини — невідомо.

Наразі офіс працює у звичному режимі.

Служба поштової інспекції здійснює розслідування інциденту.

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