Стрілянина в потязі «Константинівка – Київ»: офіцерів Держспецзв’язку заарештували

Офіцерам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, які влаштували стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", призначили тримання під вартою і арешт на гауптвахті.

Про це інформує Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Як повідомлялося раніше, 6 квітня У вагоні №126 потяга “Київ – Костянтинівка” двоє військовослужбовців почали стріляти з табельної зброї. Ніхто не постраждав, але поїзд затримується. Наказом від 6 квітня зазначених військовослужбовців було звільнено.

Розглянувши матеріали спеціалізованої прокуратури суд визнав одного з офіцерів винним у таких адмінпорушеннях:

ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби при виконанні службових обов’язків щодо доставки кореспонденції у визначені строки, вчинене в умовах особливого періоду);

ч. 2 ст. 172-16 (бездіяльність військової службової особи, а саме не вжиття заходів щодо припинення кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим, вчинене в умовах особливого періоду);

ч. 3 ст. 172-20 (розпивання алкогольних напоїв та невжиття заходів для відсторонення від обов’язків військової служби особи, яка перебуває у нетверезому стані, в умовах особливого періоду) КУпАП,

На офіцера накладено адміністративне стягнення у вигляді 20 діб арешту на гауптвахті.

Іншого офіцера було взято під варту на 60 днів. Йому оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 4 ст. 296 (хуліганство);

ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Слідство за фактом вчинення офіцером спецзв’язку стрільби в електропотязі триває.