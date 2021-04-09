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Стрілянина в потязі «Константинівка – Київ»: офіцерів Держспецзв’язку заарештували

Офіцерам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, які влаштували стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", призначили тримання під вартою і арешт на гауптвахті.

П’ятниця, 9 квітня 2021, 20:11

Про це інформує Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Як повідомлялося раніше, 6 квітня У вагоні №126 потяга “Київ – Костянтинівка” двоє військовослужбовців почали стріляти з табельної зброї. Ніхто не постраждав, але поїзд затримується. Наказом від 6 квітня зазначених військовослужбовців було звільнено.

Розглянувши матеріали спеціалізованої прокуратури суд визнав одного з офіцерів винним у таких адмінпорушеннях:

  • ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби при виконанні службових обов’язків щодо доставки кореспонденції у визначені строки, вчинене в умовах особливого періоду);
  • ч. 2 ст. 172-16 (бездіяльність військової службової особи, а саме не вжиття заходів щодо припинення кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим, вчинене в умовах особливого періоду);
  • ч. 3 ст. 172-20 (розпивання алкогольних напоїв та невжиття заходів для відсторонення від обов’язків військової служби особи, яка перебуває у нетверезому стані, в умовах особливого періоду) КУпАП,

На офіцера накладено адміністративне стягнення у вигляді 20 діб арешту на гауптвахті.

Іншого офіцера було взято під варту на 60 днів. Йому оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 4 ст. 296 (хуліганство);
  • ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Слідство за фактом вчинення офіцером спецзв’язку стрільби в електропотязі триває.

  • Раніше повідомлялося, що “Укрзалізниця” відсторонила від виконання посадових обов’язків низку керівників Придніпровської залізниці, службова недбалість яких ймовірно призвела до сходження з рейок шести вагонів поїзда “Інтерсіті+” сполученням “Київ – Запоріжжя”.
Теги: потяг, Держспецзв'язок, потяг, стрілянина

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