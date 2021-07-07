Чоловіка, який влаштував в Києві стрілянину, внаслідок якої постраждали поліціянт і цивільна особа, затримано.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Як сповіщалося, вранці середи працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на Голосіївському проспекті в Києві. Власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліціянтів, постраждали дві особи. Патрульний отримав дробове поранення руки, цивільна особа — травму обличчя.

У столиці було розпочато спецоперацію для затримання зловмисника. Озброєний чоловік переховувався у своїй квартирі, поліціянти понад годину вели з ним перемовини. Паралельно відбулася евакуація мешканців будинку, територію було огороджено.

Чоловік погрожував повторно розпочати стрілянину або здійснити підпал квартири. Тому було ухвалено рішення штурмувати помешкання.

“Поки йшли перемовини, ми провели евакуацію мешканців будинку та огородили територію, перекрили газові вентилі, аби максимально убезпечити громадян. Однак чоловік категорично відмовлявся залишити приміщення і згодом почав погрожувати повторно відкрити вогонь або підпалити квартиру. Враховуючи ці обставини, а також те, що було чутно запах бензину, ми прийняли рішення про початок штурмової операції”, — сказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Під час штурму вдалося затримати озброєного, постраждалих не було. Чоловіка доставили до управлення поліції.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).