#Букви зібрали все, що відомо про стрілка, а також – про наслідки його вчинку.

16 березня в американській Атланті і передмісті відбулися три збройні конфлікти, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.

За даними правоохоронців, четверо людей були вбиті, одна поранена в масажному салоні Young в передмісті Атланти. Пізніше стало відомо про напад на ще два аналогічних заклади – Gold Massage Spa і Aroma Therapy Spa. В Gold Spa загинули три жінки, в Aroma Spa – ще одна жінка.

Підозрюваного в стрілянині, 21-річного Роберта Аарона Лонга з Вудстоку затримали приблизно в 240 км на південь від Атланти.

JUST IN: Robert Aaron Long, 21 , is booked into jail accused of murdering 8 people in shooting spree targeting Asian massage parlors across metro Atlanta. pic.twitter.com/xrU5JCNCMx — Michael Seiden (@SeidenWSBTV) March 17, 2021

Знайти Лонга допомогли його батьки. Вони побачили в новинах повідомлення про те, що Лонга шукають і повідомили поліції про те, куди він прямує і номер його мобільного телефону.

#BREAKING Heavy police activity in Woodstock on Hwy 92 at Bells Ferry Rd. All lanes are blocked in both directions. Use Shiloh/ Shallowford Rd as an alternate. @wsbradio @wsbtv #ATLtraffic pic.twitter.com/Nkskdi0Ygf — Mike Shields WSB (@MikeShieldsWSB) March 16, 2021

Поліція пред’явила Лонгу звинувачення у вбивстві вісьмох людей в трьох масажних салонах в Атланті. В результаті стрілянини загинули шість жінок азіатського походження. Ця подія викликала паніку серед американців з азіатським корінням. Вони і раніше заявляли про те, що інші американці ставляться до них упереджено, часто непрямо звинувачуючи в поширенні пандемії коронавірусу.

Atlanta mayor: ‘The suspect was on his way to Florida … perhaps to carry out additional shootings … for as tragic as this was, this could have been significantly worse’ pic.twitter.com/vZDqNzoCEc — NowThis (@nowthisnews) March 17, 2021

Лонг не заперечив свою провину і зізнався у всьому на допиті в поліції. До рішення суду щодо обвинуваченого діє презумпція невинуватості. Лонг сказав правоохоронцям, що влаштував стрілянину не через расову ненависть, а в через власну “сексуальну залежність”. Він сказав, що оскільки деякі масажні салони в США нелегально підробляють як публічні будинки, Лонг пішов туди, щоб “покарати” тих, кого вважав “джерелом спокуси”.

“У нього, мабуть, є проблема, яку він вважає сексуальної залежністю, і він вважає ці місця (масажні салони) спокусою, яку хотів викорінити”, – повідомив шериф Джей Бейкер.

“The indicators right now are, it may not be. It may be targets of opportunity,” ⁰says Cherokee County Sheriff Reynolds when asked if the suspect arrested in a series of shootings at 3 Atlanta-area spas was racially motivated. At least 8 people were killed, 6 of them Asian women pic.twitter.com/a0YND1waAE — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 17, 2021

Мер Атланти Кейша Ленс Боттомс заявила, що незалежно від мотивів Лонга, такі злочини “неприйнятні, огидні і це потрібно припинити”.

Після того як Лонг стріляв по робітницям СПА-центрів, він попрямував в штат Флорида. Там він планував атакувати якийсь об’єкт, що має відношення до “сфери виробництва порнографії”.

Однокласники охарактеризували Лонга, як “дуже милого хлопця” і “ревного християнина”. Слідство намагається встановити, що могло змусити його вчинити злочин. Подібного злочину в США не було протягом двох років.

Злочин через расову нетерпимість ?!

Шериф Френк Рейнолдс закликав не робити поспішних висновків про те, що Лонг стріляв в жінок-азіаток через расову нетерпимість.

“Зараз багато свідчить про те, що цієї причини могло і не бути”, – сказав він.

Atlanta Police Chief Rodney Bryant on whether Atlanta area shootings were a hate crime: “We are still early in this investigation so we cannot make that determination at this moment.” pic.twitter.com/Wr1nSza91T — The Recount (@therecount) March 17, 2021

Сексуальна залежність Лонга

Шериф Френк Рейнольдс сказав репортерам, що Лонг “розповів про те, що у нього є деякі проблеми – потенційна сексуальна залежність – і, можливо, він часто бував в деяких з цих місць в минулому”.

Саме ці проблеми могли бути причиною стрілянини.

Atlanta area officials say the suspect claimed the massage parlor shootings were not racially motivated but that he wanted to ‘eliminate’ locations he saw as ‘temptations’ for his sex addiction pic.twitter.com/8IDp2Ijkv6 — NowThis (@nowthisnews) March 17, 2021

Інсайдер в правоохоронних органах розповів, що батьки нещодавно вигнали Лонга з дому через його сексуальну залежність. Батьки хлопця підтвердили, що він міг годинами безперервно дивитися порнографію в Інтернеті.

Мер Атланти Кейша Ленс Боттомс заявила, що СПА-центри в місті працюють законно і це не “підпільні кубла”.

Тайлер Бейлесс сказав, що в 2019 році жив в одній квартирі з Лонгом в Maverick Recovery, реабілітаційному центрі в Розуеллі, штат Джорджія. Він сказав, що більшість пацієнтів там страждали від наркотичної або алкогольної залежності, але Лонг лікувався від сексуальної адикції.

Він сказав, що ця залежність “мучила Лонга”. За його словами, Лонг був “глибоко релігійною людиною” і часто говорив “про своє тлумачення Біблії”. При цьому, Лонг “збожеволів через пристрасть до сексу”. Він стверджує, що Лонг розповідав йому про те, що час від часу у нього були “рецидиви” і “він ходив в масажні салони спеціально для того, щоб зайнятися сексом”.

Представник реабілітаційного центру відмовився надавати будь-яку інформацію про Лонга, посилаючись на конфіденційність.

Реакція влади

Президент США Джо Байден наказав приспустити державні прапори на всіх федеральних будівлях до 22 березня, в знак жалоби за загиблими. Він зазначив, що ФБР поінформувало його про злочин і сказав, що американці азіатського походження стурбовані зростанням насильства. Він назвав напад “дуже неприємним явищем”.

“Нам ще не зрозумілий мотив. Але я хочу звернутися до представників американців азіатського походження: ми підтримуємо вас і розуміємо, як це налякало, шокувало і обурило всіх людей”, – сказала з цього приводу віцепрезидентка Камала Гарріс.

Гарріс – перша в історії США жінка змішаного афроамериканського і південноазіатського походження, обрана на другий пост в державі.

З соціальної мережі Instagram вже видалили профіль, який міг належати Лонгу. Сторінка була підписана “Аарон Лонг”, а в описі сказано: “Піца, зброя, барабани, музика, сім’я і Бог”.

Реакція азіатів

Азіатсько-американська правозахисна група повідомила про 3795 нападах на людей з азіатським типом зовнішності на расовому ґрунті за час пандемії.

“Ця стрілянина знаходиться на “перетині гендерного насильства, жінконенависництва і ксенофобії”, – сказав політик Бі Нгуєн, перший американець в’єтнамського походження, який захищає права жінок і кольорових меншин.

У соціальних мережах висловлюються про стрілянину в Атланті і говорять про расизм відносно азіатів. Всі пости супроводжують хештегом #StopAsianHate.

У звіті Американської психологічної асоціації за 2018 рік описується, яким чином американські жінки азіатського походження об’єктивуються в ЗМІ та поп-культурі. Їх зображають, як “безликих, тихих і невидимих; або як сексуальні об’єкти”. Такі стереотипи “сприяють переживання маргіналізації, невидимості і гноблення” для американок азіатського походження.

У журналі TIME нагадали, що з того часу, як перша хвиля китайських іммігрантів прибула в якості робочих в США в 1850-х роках, американці азіатського походження завжди піддавалися расистському насиллю. Як джерело дешевої робочої сили для будівництва залізниць азіатські іммігранти стали розглядатися як загроза робочих місць для білих. Їх називали “жовта небезпека”. Це призвело до прийняття Закону про виключення китайців 1882, коли США вперше заборонили в’їзд в країну певній етнічній групі.

За часів Другої світової війни понад 100 тисяч американців японського походження було ув’язнено через ксенофобні побоювання.

Також в США є рух Stymie. Він передбачає, що американці азіатського походження є більш успішними, ніж інші.

Нинішній сплеск антиазіатських злочинів на грунті ненависті посилюється ксенофобською риторикою президента Дональда Трампа, який продовжує називати COVID-19 “китайським вірусом”, звинувачуючи Китай в пандемії.

Антиазіатський расизм також посилився під час пандемії в Великобританії і Австралії: минулого літа Human Rights Watch повідомила про випадки дискримінації і ксенофобії в Італії, Росії та Бразилії.

Байден спробував виправити заяву свого попередника. На минулому тижні він сказав, що злочини на грунті ненависті проти американців азіатського походження є “антиамериканськими” і що вони “повинні бути припинені”.

У виданні зазначили, що проблема расизму щодо азіатів в США не вирішена, а те, що Байден називає “неамериканським”, глибоко вкоренилося в американській історії.

“For years, my ancestors proved that we belong here

2021, we’re still living with these strong fears”

_

Our @shrrycola has so powerfully and poignantly put into words the turbulent emotions being felt throughout the Asian community right now. Extend solidarity to #StopAsianHate. pic.twitter.com/IusonXIAXp — Freeform (@FreeformTV) March 18, 2021

According to live data from Fight COVID Racism, there have been 891 reported incidents of anti-Asian hate crimes across Canada as of mid-day March 17. pic.twitter.com/oigQru09PK — CTV News (@CTVNews) March 17, 2021

“Покласти край антиазіатському расизму в США означає протистояти століттям дискримінації, насильства, гноблення, і визнати, як вони проявляються в наші дні”, – зазначили в TIME.