Роберт Аарон Лонг, якого звинувачують у восьми вбивствах в СПА-салонах на території штату Джорджія, визнав себе винним у половині випадків.

Про це повідомляє видання ВВС.

Лонг зробив заяву в рамках домовленості з державною прокуратурою. Він може отримати чотири довічних строки бех права дострокового звільнення. Однак, суд домагається смертної кари для 22-річного стрілка, якщо він визнає себе винним за ще чотирма пунктами.

Як відомо, під час стрільби Лонг вбив шістьох жінок азійського походження. Попри його зізнання, напад Лонга розцінили, як злочин на ґрунті расової ненависті.

За словами окружного прокурора Шеннона Воллеса, Лонг здійснив вбивства через “сексуальну залежність” та бажання “ліквідувати джерела гріха”. На її думку, Лонг пішов на вбивства точно не через ненависть до азійців.

В серпні Лонга чекає суд у Фултон-Кантрі. Там йому пред’являть ще чотири звинувачення у внутрішньому тероризмі через помсту на ґрунті ненависті.

Але прокурор Фані Вілліс вважає, що Лонг стріляв в людей через їх расу, національність та стать. Він вимагатиме смертної кари.