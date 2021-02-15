Сьогодні, 15 лютого, православні та греко-католики святкують одне з найважливіших церковних свят - Стрітення Господнє. Наші пращури вважали, що у цей день зима зустрічається з весною.

Про це розповідають #Букви.

Саме слово “стрітення” розшифровується як “зустріч”.

Свято Стрітення символізує зустріч Старого Заповіта з Новим Заповітом, зустріч людей Старого Заповіту з Месією.

Історія свята

У іудеїв на 40 день після народження дитини батьки приносили дитину в храм для благословення. Вони також приносили жертву – ягня або горлиць.

Коли маленькому Ісусу було 40 днів його батьки так само принесли до храму, взявши з собою горлиць. Біля храму Марію з немовлям та Йосипа зустрів старець на ім‘я Симеон. Він взяв дитину на руки і вимовив: “Нині отпущаєши раба Твого, Владико”. Далі Симеон сказав два пророцтва, які стали фундаментальними для християнства.

Саме ця зустріч Симеона з Ісусом Христом – і є Стрітенням. А самого Симеона стали називати Симеон Богоприємець.

Пророцтва Симеона

Коли Симеон взяв маленького Ісуса на руки, то сказав пророцтво від самого Господа: “Ось призначений Цей багатьом на падіння і на повстання багатьох в Ізраїлі, і на знак сперечання”. Зміст пророцтва став зрозумілий після розп’яття і воскресіння Христа.

Також Симеон звернувся до Богородиці з другим пророцтвом від Господа: “І Тобі Самій зброя пройде душу, – так відкриються думки багатьох сердець”. Ці слова стосувалися того, що Марії доведеться на власні очі побачили страшні муки та смерть сина. Богородиці доведеться пережити нестерпний біль заради спасіння людства.

За переказами, сам Симеон за 300 років до зустрічі з Христом отримав пророцтво – що не помре, поки не побачить на власні очі Спасителя.

Зазначається, що Симеон прожив 360 років.

Традиції свята

15 лютого в церквах святять воду і свічки. Освячені свічки називаються “громничними”, адже їх запалюють і ставлять перед образами під час сильної грози, щоб захистити людей від негоди.

Що можна робити у цей день:

Цього дня варто відвідати службу у храмі. Також варто сповідатися та причаститися.

Вважається, що причастя на дванадесяті свята – особливе благословення.

Варто присвятити день хорошим думках, справам, читати Святе Письмо.

Що не можна робити на Стрітення:

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна сваритися, лаятися.

Не можна гніватися.