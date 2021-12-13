16 грудня 2021 року американський бренд Supreme випустить нову колекцію одягу у співпраці з The North Face.

Про це повідомляє пресслужба Supreme на офіційному сайті бренду.

У колекцію увійшли, куртки з водонепроникним нейлоном та утеплювачем, куртки на флісі, штани, шарфи, рюкзаки, наплічні та спальні мішки. Одяг має характерний вибілений джинсовий принт.

Придбати продукцію можна з 16 грудня 2021 року.

Supreme — американський бренд одягу, взуття та аксесуарів, заснований, в 1994 році, у Нью-Йорку.

The North Face — американська компанія, що спеціалізується на виробництві верхнього одягу, взуття, флісу й обладнання, такого як рюкзаки, намети та спальні мішки.