Про це повідомляє пресслужба Supreme на офіційному сайті бренду.
У колекцію увійшли, куртки з водонепроникним нейлоном та утеплювачем, куртки на флісі, штани, шарфи, рюкзаки, наплічні та спальні мішки. Одяг має характерний вибілений джинсовий принт.
Придбати продукцію можна з 16 грудня 2021 року.
Supreme — американський бренд одягу, взуття та аксесуарів, заснований, в 1994 році, у Нью-Йорку.
The North Face — американська компанія, що спеціалізується на виробництві верхнього одягу, взуття, флісу й обладнання, такого як рюкзаки, намети та спальні мішки.
- Раніше, осіб, що стояли за створенням бренду Supreme Italia, який продавав підробки, визнали винними у шахрайстві і призначили покарання.
- Також американська компанія The North Face заявила, що не ініціювала позову проти художника Futura через логотип у вигляді атома, створений для лінії одягу і взуття FUTURELIGHT.
- У червні цього року італійський бренд Emilio Pucci, яким володіє LVMH, та гігант стрітвіру Supreme об’єдналися й створили спільну колекцію.