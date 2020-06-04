Верховна Рада України внесла зміни до Бюджетного кодексу, спрямовані на поліпшення фінансування ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах місцевого значення.

Про це повідомляють #Букви.

Проєкт закону № 3510 у першому читанні підтримали 329 народних обранців, а в другому – 326.

Документом пропонується надати право обласним радам здійснювати місцеві внутрішні запозичення під державні гарантії на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності.

Крім того, органи місцевого самоврядування зможуть погасити такий місцевий борг за рахунок субвенції з держбюджету (яка виділяється на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг).

Розмір коштів такої субвенції, які можуть бути спрямовані на погашення боргу, підвищено з 10 % до 30 %.

Крім того, законопроєктом вносяться зміни в закон “Про джерела фінансування дорожнього господарства України”, згідно з якими кошти державного дорожнього фонду можуть направлятися на утримання бюджетних установ, що забезпечують функціонування системи дорожнього господарства.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, він “забезпечить можливість збільшення фінансування для покращення стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок додаткових позабюджетних запозичень”.