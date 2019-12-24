Про це повідомляє російське інформагентство “ТАСС”.

За словами Мюллера, для будівництва газопроводу вже прокладено більше 2,3 тисячі кілометрів труб. В цілому, необхідно прокласти труби на 2,46 тис. км.

“На сьогодні прокладено понад 2300 км трубопроводу “Північний потік-2″ (з приблизно 2460 км). В інтересах енергетичної безпеки, доступних цін на газ для європейських споживачів і економічної конкурентоспроможності ЄС, а також зобов’язань щодо захисту клімату, Nord Stream 2 AG і компанії, що підтримують проект, продовжують роботу щодо якнайшвидшого введення в експлуатацію газопроводу”, – сказав Мюллер.

Нагадаємо, що раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що американські санкції не зупинять створення “Північного потоку – 2”.