Конституція України та Закон "Про правовий режим воєнного стану" не містять вимог щодо кількості діб, якими може бути обмежено період воєнного стану. І все ж воєнний стан може діяти безстроково.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Конституція містить низку вимог до Указу Президента України, що запроваджує воєнний стан. Зокрема, у ньому зазначаються:

вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, які обмежуються у зв’язку із введенням воєнного стану;

строк дії цих обмежень.

Крім того, такий Указ протягом двох днів затверджує парламент, який збирається для цього без скликання. Затверджений указ негайно оголошують через засоби масової інформації.

На відміну від законодавства про надзвичайний стан, правове регулювання воєнного стану не встановлює конкретних строків його запровадження, а лише містить вимогу про визначення такого строку в Указі Президента України.

У разі продовження збройного конфлікту за межами попередньо встановленого строку дії воєнного стану його можна продовжити Указом Президента України з обов’язковим зазначенням періоду його пролонгації та подальшим затвердженням Верховною Радою України.

Довідка. 21 лютого 2022 року керівництво РФ визнало незалежність самопроголошених “ЛНР” і “ДНР” та прийняло рішення щодо введення на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей підрозділів збройних сил Російської Федерації. 23 лютого Верховна Рада затвердила Указ Президента України “Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України”.

На наступний день після початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України було запроваджено воєнний стан Указом Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” № 64 від 24 лютого 2022 року із 5 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Пізніше Указом “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні № 133 від 14 березня 2022 року воєнний стан продовжили з 5 години 30 хвилин 26 березня 2022 року ще на 30 діб – до 25 квітня.