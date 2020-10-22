Канадська порностудія та однойменний порносайт Brazzers розпочали кампанію #StrokeTheVote, спрямовану на те, щоб якнайбільше людей взяли участь у виборах президента США.

Про це повідомляють #Букви.

Напередодні виборів президента США, які мають відбутися 3 листопада, Brazzers розпочала активну кампанію #StrokeTheVote, спрямовану на збільшення кількості виборців, що вызьмуит участь у голосуванні.

Зокрема, на Тайм-сквер на Манхеттені можна помітити борди з написом: “3 листопада створіть своє “стоп-слово. #StrokeTheVote”.

На борді можна також міститься посилання, за яким можна знайти інформаційну сторінку, де зазначено, що з 17 до 20 години у день голосування контент Brazzers буде недоступний для перегляду.

“Вибачте, що перериваю. Голосуйте. Голосуйте. Хардкорно. 3 листопада створіть своє “стоп-слово”. Голосуйте”, — йдеться на сторінці.

Крім цього, там можна знайти інформацію про те, як і коли виборці зможуть проголосувати.