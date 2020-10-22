Про це повідомляють #Букви.
Напередодні виборів президента США, які мають відбутися 3 листопада, Brazzers розпочала активну кампанію #StrokeTheVote, спрямовану на збільшення кількості виборців, що вызьмуит участь у голосуванні.
Зокрема, на Тайм-сквер на Манхеттені можна помітити борди з написом: “3 листопада створіть своє “стоп-слово. #StrokeTheVote”.
На борді можна також міститься посилання, за яким можна знайти інформаційну сторінку, де зазначено, що з 17 до 20 години у день голосування контент Brazzers буде недоступний для перегляду.
“Вибачте, що перериваю. Голосуйте. Голосуйте. Хардкорно. 3 листопада створіть своє “стоп-слово”. Голосуйте”, — йдеться на сторінці.
Крім цього, там можна знайти інформацію про те, як і коли виборці зможуть проголосувати.
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