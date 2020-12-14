15 грудня має пройти аукціон із закупівлі суцільнокатаних коліс для вагонів, який проводить філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця". Очікувана вартість контракту складає 117,98 млн грн, а продукцію мають поставити до кінця цього року.

Про це повідомляється у системі держзакупівель ProZorro.

Але один з потенційних виробників на сторінці тендеру зазначив, що “час доставки вказаний нереально”:

“Це може бути можливим лише у тому випадку, якщо колеса є на місцевому складі, а місцевий виробник знаходиться в режимі очікування. Але навіть у цьому випадку це навряд чи можливо. Подивіться: 15.12.2020 – Аукціон 25.12.2020 – період скарги 05.01.2020 – Контракт (у кращому випадку – Різдво, Новий рік…) 10.01.2020 – Банківська гарантія виконання 15.01.2021 – Початок виробництва 31.01.2021 – Кінець виробництва (примітка: це 3 500 коліс – виробництво та управління потребує часу навіть для великого виробника) 15.02.2021 – вантаж знаходиться в порту 16-20.02.2021 – Очікування судна 21.01-25.02.2021- Завантаження 25.03.2021 – Прибуття до Одеси 25-30.03.2021 – Час розвантаження 01-03.04.2021 – Митне оформлення та завантаження в залізничні вагони. І вищезазначений графік для випадку, якщо все пройде гладко, як на папері. Що робити, якщо судно затримується? Або ви затримуєтесь із поданням спеціальних залізничних платформ? Це 3500 штук спеціального вантажу … Отже, реально додати один місяць для безпеки. У нас кінець квітня – початок травня 2021 року. І це реально. Просимо, щоб умови тендеру були прийнятними для участі іноземних учасників, оскільки це передбачено законодавством України”, – йдеться у повідомленні.

Проте замовник вимогу відхилив вимогу, бо вважає такі зміни до тендерної документації недоцільними.

Як зазначають журналісти проєкту “Наші гроші”, в результаті на аукціон подались ПАТ “Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод” та ТОВ “МС Трейд Україна”.

“Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод” входить до групи “Інтерпайп” олігарха Віктора Пінчука. Цей завод є одних із найбільших виробників безшовних труб та є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі.

Безпосередньо сам ПАТ “Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод” у тендерах з закупівлі коліс раніше участі не брав. Зазвичай це були пов’язані з ним структури. Наприклад, ТОВ “Інтерпайп Україна”, що протягом 2019-2020 років уклало угоди з “Центром забезпечення виробництва” за сімома тендерами з закупівлі коліс суцільнокатаних на суму 250,16 млн гривень.

За даними проєкту “Наші гроші”, 29 жовтня АМКУ наклав на “Інтерпайп Україна” штраф у 69,33 млн гривень за “вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів”. Через те, що компанія притягувалась до відповідальності, протягом трьох років брати участь у торгах вона не зможе. Всього “Інтерпайп Україна” у 2018 році заробила на поставках трьом філіям “Укрзалізниці” 743,49 млн гривень.

Ще один учасник завтрашнього тендеру – ТОВ “МС Трейд Україна”. Це офіційний дистриб’ютором продукції російського “Євраз Холдингу”, найбільшим акціонером якого є Роман Абрамович. “МС Трейд Україна” належить Олексію Морщагіну та Олексію Слюсареву. Останній є одним із засновників “Інтерпайп Україна”. Варто зазначити, що в останні роки “МС Трейд Україна” – традиційний “технічний” конкурент “Інтерпайп Україна”. Компанії зустрічались на торгах 23 рази.

У квітні 2020 року “Центр забезпечення виробництва” проводив тендер із закупівлі суцільнокатаних коліс. Тоді “МС Трейд Україна” запропонувало замовнику ціну, і протягом торгів не знижувало свою пропозицію. Тендер виграла компанія “Інтерпайп Україна” – на 60,61 млн гривень. У тому тендері філія “Укрзалізниці” закуповувала колеса за 35 976 гривень/шт. За цією ціною контракти на колеса укладались з кінця 2019 року, що ніяк не корелюється з трендами цін на сталь, з яких виробляють колеса для рухомого складу.

Станом на 11 грудня вартість сталі становить 405 дол./т, це найвища ціна з початку 2015 року. Проте на тендер, який має відбутися завтра, “Центр забезпечення виробництва” зменшив ціну колеса до 32 280 гривень/т.

На початку 2017 року, коли вартість сталі на Лондонській біржі металів була близько 325 дол./т, структура Віктора Пінчука продавала їх “Укрзалізниці” за 14 520 гривень/шт. В квітні 2018 року сталь коштувала 347 дол./т, колеса закуповували за 17 671 гривень/шт. А в листопаді 2019-го, коли світові ціни на сталь були в районі 260 дол./т, в угоді колеса були за ціною 35 976 гривень/шт. Тобто тоді колеса здорожчали майже на 45% без прив’язки до вартості металу, з якого вони зроблені.