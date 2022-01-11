Про це повідомила віцепрем’єрка-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Тwitter.
Informed today NATO partners about tense security situation on the ground.
Russia attempts to shift the discussion by threatening with a new war without moving any step toward peaceful settlement within Minsk or Normandy formats.
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— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) January 10, 2022
Вона розповіла про підсумки зустрічі Комісії Україна-НАТО у Брюсселі.
“Поінформувала сьогодні партнерів НАТО про напружену ситуацію з безпекою на місцях», – написала Ольга Стефанішина.
Вона зазначила, що наголосила при цьому, що Росія намагається зрушити дискусію, погрожуючи новою війною, “не роблячи жодного кроку до мирного врегулювання в рамках Мінського чи Нормандського форматів”.
“Нашим спільним невідкладним завданням є забезпечення деескалації на українсько-російському кордон”, – заявила чиновниця.
На думку Ольги Стефанішиної, ціна подальшої агресії Росії має бути надзвичайно високою.
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