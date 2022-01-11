Учасники Комісії Україна-НАТО наголосили, що необхідно створити комплексний пакет стримування військової агресії Росії. Він має містити максимально жорсткі санкції.

Про це повідомила віцепрем’єрка-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Тwitter.

Informed today NATO partners about tense security situation on the ground. Russia attempts to shift the discussion by threatening with a new war without moving any step toward peaceful settlement within Minsk or Normandy formats.

1/2 — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) January 10, 2022

Вона розповіла про підсумки зустрічі Комісії Україна-НАТО у Брюсселі.

“Поінформувала сьогодні партнерів НАТО про напружену ситуацію з безпекою на місцях», – написала Ольга Стефанішина.

Вона зазначила, що наголосила при цьому, що Росія намагається зрушити дискусію, погрожуючи новою війною, “не роблячи жодного кроку до мирного врегулювання в рамках Мінського чи Нормандського форматів”.

“Нашим спільним невідкладним завданням є забезпечення деескалації на українсько-російському кордон”, – заявила чиновниця.

На думку Ольги Стефанішиної, ціна подальшої агресії Росії має бути надзвичайно високою.