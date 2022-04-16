Про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.
Як зазначили в мерії, Віллімон вже прибув до України та активно набирає матеріал. Здебільшого він фіксуватиме досвід звичайних людей, які зіткнулися з російським вторгненням та пережили окупацію. У такий спосіб драматург хоче “розповісти усьому світу правду про геноцид українців та героїчний опір українського народу”.
Власне творець в інтерв’ю зазначив, що побачені наслідки дій російських солдатів на Київщині його спустошили, але водночас його надихнули самі українці.
“Ти бачиш, як люди очищують вулиці, ти бачиш, як бригади будівельників розбирають завали, як люди разом намагаються робити ремонт. І на в’їзді в місто ми бачили велику двокілометрову чергу з машин людей, які намагаються повернутися додому. Посеред цього спустошення існує надія та натхнення, так само як і у самих українцях”, – розповів Бо Віллімон.
- Нагадаємо, на звільнених від російської окупації територіях Київської області правоохоронці виявили тіла понад 900 мирних громадян, які були вбиті армією РФ.
- Російські окупанти, які частково контролюють Маріуполь, змушують місцевих мешканців розбирати завали у місті. Тим, хто погодиться, обіцяють видати їжу.