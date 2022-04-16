Про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

Як зазначили в мерії, Віллімон вже прибув до України та активно набирає матеріал. Здебільшого він фіксуватиме досвід звичайних людей, які зіткнулися з російським вторгненням та пережили окупацію. У такий спосіб драматург хоче “розповісти усьому світу правду про геноцид українців та героїчний опір українського народу”.

Власне творець в інтерв’ю зазначив, що побачені наслідки дій російських солдатів на Київщині його спустошили, але водночас його надихнули самі українці.

“Ти бачиш, як люди очищують вулиці, ти бачиш, як бригади будівельників розбирають завали, як люди разом намагаються робити ремонт. І на в’їзді в місто ми бачили велику двокілометрову чергу з машин людей, які намагаються повернутися додому. Посеред цього спустошення існує надія та натхнення, так само як і у самих українцях”, – розповів Бо Віллімон.