Сценарист і шоу-раннер американського телесеріалу "Картковий будинок" Бо Віллімон зніме документальну стрічку про звірства російських солдатів, які вони вчинили проти мирного населення Бучі.

Про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

Як зазначили в мерії, Віллімон вже прибув до України та активно набирає матеріал. Здебільшого він фіксуватиме досвід звичайних людей, які зіткнулися з російським вторгненням та пережили окупацію. У такий спосіб драматург хоче “розповісти усьому світу правду про геноцид українців та героїчний опір українського народу”.

Власне творець в інтерв’ю зазначив, що побачені наслідки дій російських солдатів на Київщині його спустошили, але водночас його надихнули самі українці.