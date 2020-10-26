Студент університету Індіани Ітан Вільямс, який давно мріяв переїхати у Нью-Йорк, став черговою жертвою хвилі насильства із застосуванням вогнепальної зброї, що потрясла Нью-Йорк.

Про це повідомляє The New York Times.

Ітан Вільямс приїхав у Нью-Йорк з друзями минулого тижня, щоб здійснити свою мрію – стати професійним скейтбордистом. Але кілька днів по тому шалена куля потрапила йому в груди біля його квартири з Airbnb в Брукліні.

Друзі накопичили грошей на поїздку і орендували квартиру на Airbnb у Бушвіці, щоб відчути місто. Один з друзів Ітана – Кромлі – розповів, що вони обговорювали переїзд в Нью-Йорк ще з молодших класів школи. За його словами, для Ітана навіть просто прокинутися в Брукліні було кайфом.

Вільямс і його друзі сиділи на ґанку біля своєї квартири в Бушвіці, коли близько 2:30 ночі почалася перестрілка.

Поліція повідомляє, що Вільямс намагався забігти всередину квартири, але був поранений в груди як мінімум однією кулею. Його доставили в Медичний центр Вайкоффа-Хайтс, але там лікарі констатували смерть.

Батьки Ітана відмовилися коментувати трагедію, але повідомили The New York Post, що їхній син приїхав в Нью-Йорк, щоб знімати відео про скейтбординг.

В управлінні поліції Нью-Йорка заявили, що розслідування перебуває на початковій стадії і що влада ще не знайшла інформацію про потенційних злочинців.

Згідно зі статистикою департаменту поліції, цього року Нью-Йорк приголомшила хвиля насильства із застосуванням вогнепальної зброї; було скоєно понад 370 убивств. Як і Вільямс, деякі інші жертви виявилися випадковими.