Про це повідомляє “Українська правда”.
За словами Ганчука, студентів денної форми навчання зараз не відправляють на фронт. Водночас студенти заочної форми навчання на період війни можуть узяти академічну відпустку, проте Михайло вирішив цього не робити.
Екзаменатор жартома того дня на іспиті була невеличка група – лише 2 студенти. Один вдома, інший – на передовій.
“Захист відбувався як завжди: він витягував білет і мав 1,5 години на підготовку. Він готувався, виписував відповіді на аркуш”, – додав Ганчук.
Він також сказав, що студент хвилювався через напружену атмосферу навколо. Його декілька разів перебивали побратими, а десь здалеку було чутно вибухи.
“Зважаючи на всі обставини, була спокуса поставити “автоматом” – цей вислів зараз сприймається по іншому. Але все було, як годиться, студент отримав заслужену “4-ку”, – зауважив голова екзаменаційної комісії.
- Також професор ужгородського національного університету Федір Шандор став відомим як викладач, який читає лекції студентам з окопів. З 24 лютого професор протистоїть російській агресії і зараз бореться з ворогом на Харківщині. Проте ні відстань, ні участь у бойових діях не змусили професора забути про навчання студентів.