Студент-заочник 5 курсу Михайло навчається у Вінницькому національному технічному університеті. Його спеціальність — електромеханічні системи автоматизації та електропривід. Нещодавно він склав державний іспит з електроенергетики та електромеханіки, перебуваючи на лінії фронту на Сході. Його історією поділився голова державної екзаменаційної комісії Михайло Ганчук.

Про це повідомляє “Українська правда”.

За словами Ганчука, студентів денної форми навчання зараз не відправляють на фронт. Водночас студенти заочної форми навчання на період війни можуть узяти академічну відпустку, проте Михайло вирішив цього не робити.

Екзаменатор жартома того дня на іспиті була невеличка група – лише 2 студенти. Один вдома, інший – на передовій.

“Захист відбувався як завжди: він витягував білет і мав 1,5 години на підготовку. Він готувався, виписував відповіді на аркуш”, – додав Ганчук.

Він також сказав, що студент хвилювався через напружену атмосферу навколо. Його декілька разів перебивали побратими, а десь здалеку було чутно вибухи.

“Зважаючи на всі обставини, була спокуса поставити “автоматом” – цей вислів зараз сприймається по іншому. Але все було, як годиться, студент отримав заслужену “4-ку”, – зауважив голова екзаменаційної комісії.