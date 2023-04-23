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«Студентам» Інституту вивчення війни треба набратися терпіння» – Гуменюк прокоментувала ймовірний перехід ЗСУ на лівий берег Херсонщини

Речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк прокоментувала інформацію, опубліковану Інститутом вивчення війни, щодо ймовірного переходу українських військових на лівий берег Дніпра в Херсонській області та порадила чекати на офіційні дані.

Неділя, 23 квітня 2023, 11:21
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Про це вона повідомила в етері телемарафону “Єдині новини”.

“Хочу, щоб всі розуміли, що триває дуже складна робота, коли йдеться про перетин такої перешкоди, як Дніпро. Тобто коли лінія фронту розташована біля широкої потужної річки”, – зауважила Гуменюк.

Також вона пояснила, що умови військової операції потребують “інформаційної тиші” доти тих пір, поки це не стане достатньо безпечно для українських військових.

“Тому потрібно набратися терпіння і навіть найкращим “студентам” Інституту вивчення війни також”, — прокоментувала Гуменюк.

Нагадаємо, що за даними аналітиків Інституту вивчення війни, станом на 22 квітня українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі E97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від м. Херсона). Це стало відомо з геолокаційних кадрів, опублікованих російським військовим блогером.

Крім того, ці зображення демонструють те, що російські військовики, ймовірно, втратили контроль над островами в річках Кінка та Чайка менш ніж за пів кілометра на північ від позицій ЗСУ біля Антонівського мосту.

Теги: війна, Днипро, ЗСУ;, лівий берег Дніпра, лівий берег, Наталія Гуменюк, ОК "Південь", речниця ОК Південь, російсько-українська війна, Херсонщина

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