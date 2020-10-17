Студентів п'ятих та шостих курсів медичних університетів та лікарів-інтернів залучать до роботи з хворими на коронавірус. Однак їхню роботу контролюватимуть досвідчені лікарі.

Про це в ході брифінгу 17 жовтня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, щодня в Україні зростає кількість ушпиталених пацієнтів з коронавірусом, а тому збільшується навантаження на лікарів.

“У нас дійсно є досить напружена ситуація з кількістю людей, які госпіталізуються. І зрозуміло, що збільшується навантаження на наших лікарів, які працюють в лікарнях, у реанімаційних відділеннях. Ми розглядаємо таку можливість, і у нас є чітке розуміння, в який спосіб ми можемо додатково залучати або лікарів-інтернів, або студентів 5-6 курсу”, – сказав глава МОЗ.

При цьому Степанов наголосив, що інтерни та студенти працюватимуть винятково під контролем лікарів-спеціалістів. Їм не дозволять самостійно приймати важливі рішення, адже кваліфіковану медичну допомогу може надати тільки лікар, який закінчив медичний виш та успішно пройшов інтернатуру.