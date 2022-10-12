Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Сьогодні, 12 жовтня, уряд ухвалив постанову щодо переведення на бюджетну форму навчання студентів-переселенців та тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях.
Відтак документ дозволить перевести на навчання за державні кошти студентів, які проживають на тимчасово окупованій території, території проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). А також внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій.
У Мінреінтеграції зазначили, що таку можливість отримали й діти загиблих захисників України, а також учасники бойових дій, особи, що отримали інвалідність внаслідок повномасштабної війни та їхні діти.
Крім того, цей документ визначає механізм переведення на навчання за державні кошти вищевказаних категорій, що здобувають фахову передвищу чи вищу освіту та зараховані до закладів фахової передвищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності в минулих роках на контрактних умовах.
“Ухвалення цієї новації сьогодні є логічним продовження політики уряду, спрямованої на підтримку, в першу чергу, дітей наших захисників, а також внутрішньо переміщених осіб”, – йдеться у повідомленні.
- На засіданні 8 жовтня уряд затвердив порядок зарахування до вишів вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів.
- Українські чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, більше не зможуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану.
- В Україні під час повномасштабної війни обмежили виїзд за кордон для студентів іноземних закладів вищої освіти, зокрема, через численні підробки документів.