Студентів, які є внутрішньо переміщеними особами або перебувають на тимчасово окупованих територіях, переведуть у закладах вищої освіти на бюджетну форму навчання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Сьогодні, 12 жовтня, уряд ухвалив постанову щодо переведення на бюджетну форму навчання студентів-переселенців та тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Відтак документ дозволить перевести на навчання за державні кошти студентів, які проживають на тимчасово окупованій території, території проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). А також внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій.

У Мінреінтеграції зазначили, що таку можливість отримали й діти загиблих захисників України, а також учасники бойових дій, особи, що отримали інвалідність внаслідок повномасштабної війни та їхні діти.

Крім того, цей документ визначає механізм переведення на навчання за державні кошти вищевказаних категорій, що здобувають фахову передвищу чи вищу освіту та зараховані до закладів фахової передвищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності в минулих роках на контрактних умовах.

“Ухвалення цієї новації сьогодні є логічним продовження політики уряду, спрямованої на підтримку, в першу чергу, дітей наших захисників, а також внутрішньо переміщених осіб”, – йдеться у повідомленні.