У Міністерстві вищої освіти Афганістану, яке контролюють таліби, наказали приватним ВНЗ не допускати студенток до вступних іспитів наступного місяця.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у такий спосіб, таліби наголосили на своїй політиці щодо обмеження жінок у вищій освіті: “Лист міністерства був адресований установам північних провінцій Афганістану, включаючи Кабул, де з кінця лютого мають відбутися іспити. У листі йшлося, що ті установи, які не дотримуються правил, будуть притягнуті до відповідальності”, — йдеться в повідомленні.

Агенція нагадала, що міністерство вищої освіти Афганістану раніше наказало університетам не допускати студенток “до особливого розпорядження”.

За кілька днів адміністрація заборонила роботу більшості жінок в неурядових організаціях. Також таліби закрили більшість середніх шкіл для дівчат.

На Заході талібам наголосили, що їм варто змінити свою політику щодо жінок, якщо вони хочуть отримати шанс на офіційне міжнародне визнання.