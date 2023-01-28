Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що у такий спосіб, таліби наголосили на своїй політиці щодо обмеження жінок у вищій освіті: “Лист міністерства був адресований установам північних провінцій Афганістану, включаючи Кабул, де з кінця лютого мають відбутися іспити. У листі йшлося, що ті установи, які не дотримуються правил, будуть притягнуті до відповідальності”, — йдеться в повідомленні.
Агенція нагадала, що міністерство вищої освіти Афганістану раніше наказало університетам не допускати студенток “до особливого розпорядження”.
За кілька днів адміністрація заборонила роботу більшості жінок в неурядових організаціях. Також таліби закрили більшість середніх шкіл для дівчат.
На Заході талібам наголосили, що їм варто змінити свою політику щодо жінок, якщо вони хочуть отримати шанс на офіційне міжнародне визнання.
- Чотири великі неурядові організації припинили роботу в Афганістані після того, як таліби заборонили жінкам працювати на них.
- 20 грудня стало відомо, що уряд Талібану призупинив навчання в університетах для всіх студенток в Афганістані, що є останнім кроком у жорстокому придушенні прав і свобод афганських жінок. Попри критику цього кроку з боку світової спільноти, таліби не відмовилися від цього рішення, переслідуючи та жорстоко караючи критиків всередині країни.
- У грудні влада Талібану стратила чоловіка, звинуваченого у вбивстві іншої людини, що стало першою публічною карою з того часу, як таліби захопили Афганістан минулого року.