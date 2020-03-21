Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Студенти-медики, які почнуть працювати в польових умовах, можуть надати допомогу лікарям та медперсоналу, які працюють практично цілодобово.
“Зараз відпрацьовується можливість залучення додатково, щоб посилити медиків, студентів 5-6 курсів, а також інтернів, які зараз знаходяться на карантині, і ми будемо вживати заходів для того, щоб залучити їх на допомогу лікарям”, – сказав Ляшко.
Також він звернув увагу на те, що в більшості випадків (70%) зараження коронавірусом можна перенести “на ногах”. У реанімації, а також відділення інтенсивної терапії потраплять тільки 5-7% хворих.
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