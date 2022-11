Про це повідомляє Reuters.

Інформаційне агентство активістів HRANA повідомило, що “сидячі” протести відбуваються в кількох містах, зокрема в Тегеран та Ісфагані, у межах народного повстання, яке закликає до смерті верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Варто зазначити, що Іран зіткнувся з постійними антиурядовими протестами після смерті 22-річної дівчини Махси Аміні після того, як її затримала поліція моралі за “невідповідний одяг”, а саме за нібито неналежне носіння хіджаба та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні.

Протести, які є одним із найсміливіших викликів духовним лідерам Ірану за останні десятиліття, набирають дедалі більшої сили. Ці протести розчаровують владу, яка намагалася покласти відповідальність за заворушення на зовнішніх ворогів Ірану та їхніх агентів, проте в цю історію майже ніхто з іранців не вірить.

“Люди ризикують своїм життям, щоб вийти на вулиці, але надія на те, що вони зможуть перемогти режим, набагато більша, ніж їхні страхи”, — сказав Омід Мемаріан, старший аналітик в організації Democracy for the Arab World Now (DAWN).

У повідомленні зауважили, що протестувальники з усіх верств населення взяли участь у демонстраціях, зокрема студенти та жінки відіграли важливу роль.

“Ці протести розглядаються як можливість досягти якихось змін… це момент, на який вони сподіваються”, — сказав Санам Вакіл, заступник директора Королівського інституту міжнародних відносин.

За даними інформаційного агентства HRANA, щонайменше четверо учнів середньої школи Бахонар у місті Сенендедж були заарештовані силами безпеки. Крім того, жорстка судова система Ірану проведе відкритий суд над близько 1000 осіб, звинувачених у заворушеннях у Тегерані, таким чином влада Ірану активізує свої зусилля щодо придушення багатотижневих протестів.

Своєю чергою Сполучені Штати Америки запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до придушення загальнонаціональних протестів в Ірані. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США віддані підтримці іранського народу та забезпеченню притягнення до відповідальності тих, хто винен у жорстокому придушенні загальнонаціональних протестів в Ірані.

Крім того, президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки підтримують хоробрих жінок Ірану. Він додав, що “приголомшений” масовими протестами в Ірані.

“Я хочу, щоб ви знали, що ми підтримуємо громадянок, хоробрих жінок Ірану”, — заявив Байден. “Мене вразило те, що це пробудило в Ірані. Це пробудило те, що, я думаю, не замовкне ще довго-довго”. Також США планують привернути увагу Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй до протестів в Ірані, що були спричинені смертю дівчини, яка була жорстоко затримана поліцією.

США шукатимуть шляхи сприяння надійним незалежним розслідуванням порушень прав людини в Ірані. Відтак, Сполучені Штати та Албанія проведуть неофіційне засідання Ради безпеки ООН у середу. Крім того, на ньому збираються провести брифінг іранська лауреатка Нобелівської премії миру Ширін Ебаді та актриса й активістка іранського походження Назанін Боніаді.