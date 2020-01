Про це повідомляє ресурс Ubergizmo.

“У наші дні учні вигадують більш розумні способи для спілкування під час уроків. Колись ми передавали один одному рукописні замітки непомітно, але завдяки технологіям студенти придумали вражаючі нові способи вирішення цієї проблеми“, – йдеться в матеріалі.

Було опубліковано відповідне відео, на якому двоє студентів обмінюються один з одним своїми AirPods.

Kids are swapping AirPods in class then using text to speech to ‘talk’ without talking 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/moLxK1rzbv

