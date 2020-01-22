Учні обмінюються один з одним своїми AirPods для того, щоб спілкуватися в класі під час лекцій.

Про це повідомляє ресурс Ubergizmo.

“У наші дні учні вигадують більш розумні способи для спілкування під час уроків. Колись ми передавали один одному рукописні замітки непомітно, але завдяки технологіям студенти придумали вражаючі нові способи вирішення цієї проблеми“, – йдеться в матеріалі.

Було опубліковано відповідне відео, на якому двоє студентів обмінюються один з одним своїми AirPods.

Kids are swapping AirPods in class then using text to speech to ‘talk’ without talking 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/moLxK1rzbv — Louis Anslow ✪ (@LouisAnslow) January 21, 2020

“Вони набирають повідомлення в телефоні і переводять його в голосовий текст. Інша людина, що носить інший навушник, може почути те, що “говориться” після перекладу тексту в звукове повідомлення. У відео показано, як учень використовує Google Translate, але ми припускаємо, що це може працювати практично з будь-яким додатком, яке підтримує перетворення тексту в мову“, – пояснюють в матеріалі.

В той же час наголошується, що такий спосіб спілкування не обов’язково є максимально ефективним.

“Врешті-решт, якщо у вас є телефон, ви можете просто відправити текстове повідомлення”, – йдеться в статті.