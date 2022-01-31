Про це повідомляє Variety.
Його побудуть на території парку площею 200 гектарів, збудованого у місті Нагакуті (префектура Айті) для виставки Експо-2005. Шлях до парку займає три години поїздом від Токіо. На честь майбутнього відкриття показали ролик, де дівчинка досліджує різні локації.
Планується, що буде п’ять тематичних зон, які присвятять знаковим творам студії. На першій із них побудований будинок, де жили головні герої культового аніме-фільму “Мій сусід Тоторо” (1988). Дві зони з’являться наступного року. Перша з них присвячена картині “Принцеса Мононоке” (1997), інша — фільмами “Відьмина служба доставки” (1989) та “Ходячий замок” (2004). Ще дві секції запустять у 2024 році.
Проєкт попередньо оцінюють у 300 мільйонів доларів. Організатори, зокрема сам Хаяо Міядзакі та його старший син Горо, очікують на рік до 1,8 мільйона відвідувачів. Ймовірно розробники нададуть перевагу природним стежкам і краєвидам замість класичних масштабних атракціонів на кшталт американських гірок.
Культові мультиплікатори Хаяо Міядзакі та Ісао Такахатою у 1985 році заснували аніме-студію Ghibli. Всього вони випустили 24 мультфільми. Наразі митець Міядзакі працює над своєю новою картиною “Як маєш?”. Її прем’єра відбудеться не раніше 2024 року.
『ジブリの大倉庫』の目玉です。 pic.twitter.com/w6GsIgaGdc
— スタジオジブリ STUDIO GHIBLI (@JP_GHIBLI) January 27, 2022
- Нагадаємо, щорічна премія Global SinoPhoto Awards, яку проводять спільно з китайським інститутом Лау Королівського коледжу Лондона, показала роботи фотографів. Вони проливають світло на життя Китаю та показують світлинами їхні погляди на культуру.
- Раніше студія Ghibli представила ескізи тематичного парку, заселеного героями фільмів Хаяо Міядзакі.