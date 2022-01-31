Японська анімаційна студія Ghibli, яку заснував режисер та сценарист Хаяо Міядзакі, показала фотографії та відео майбутнього парку розваг. Очікується, що тематичне місце, населене героями митця, відкриється у листопаді 2022 року.

Про це повідомляє Variety.

Його побудуть на території парку площею 200 гектарів, збудованого у місті Нагакуті (префектура Айті) для виставки Експо-2005. Шлях до парку займає три години поїздом від Токіо. На честь майбутнього відкриття показали ролик, де дівчинка досліджує різні локації.

Планується, що буде п’ять тематичних зон, які присвятять знаковим творам студії. На першій із них побудований будинок, де жили головні герої культового аніме-фільму “Мій сусід Тоторо” (1988). Дві зони з’являться наступного року. Перша з них присвячена картині “Принцеса Мононоке” (1997), інша — фільмами “Відьмина служба доставки” (1989) та “Ходячий замок” (2004). Ще дві секції запустять у 2024 році.

Проєкт попередньо оцінюють у 300 мільйонів доларів. Організатори, зокрема сам Хаяо Міядзакі та його старший син Горо, очікують на рік до 1,8 мільйона відвідувачів. Ймовірно розробники нададуть перевагу природним стежкам і краєвидам замість класичних масштабних атракціонів на кшталт американських гірок.

Культові мультиплікатори Хаяо Міядзакі та Ісао Такахатою у 1985 році заснували аніме-студію Ghibli. Всього вони випустили 24 мультфільми. Наразі митець Міядзакі працює над своєю новою картиною “Як маєш?”. Її прем’єра відбудеться не раніше 2024 року.