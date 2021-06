Повідомлення про це розміщено на сайті Netflix.

Йдеться про продюсерську компанію Amblin Partners. Вона уклала контракт на виробництво фільмів для Netflix.

“Amblin Partners, глобальна кіно- і телестудія, очолювана Стівеном Спілбергом, та Netflix оголосили про партнерство, яке буде охоплювати кілька нових повнометражних фільмів на рік”, – йдеться в повідомленні.

Стівен Спілберг, коментуючи угоду, зазначив, що “розповідання історій завжди буде в центрі всього”, що робить його компанія Amblin Partners, і співпраця з Netflix дає “прекрасну можливість разом розповідати нові історії і по-новому звертатися до аудиторії”.

Як зазначає агентство Reuters, оскароносний режисер продовжуватиме випускати фільми для Universal Pictures за окремою угодою.

Серед нещодавніх кінострічок, над якими працювала компанія Amblin Partners, – біографічний фільм “Зелена книга” (котрий у 2019 році отримав “Оскар” як найкраща стрічка) та воєнний фільм “1917” (котрий виграв три “Оскара” в різних номінаціях і два “Золоті глобуси”, а також зібрав понад 385 млн доларів у світовому прокаті).

Раніше на Netflix була випущена картина “Суд над чиказькою сімкою” (The Trial of the Chicago 7, 2020) виробництва Amblin Partners (стрічка була номінована на “Оскар”). Крім того, компанії наразі спільно ведуть підготовку до зйомок фільму “Маестро” про композитора і диригента Леонарда Бернстайна, режисером якого виступить Бредлі Купер.

