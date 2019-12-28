“Папік” — російськомовний мелодраматичний комедійний телесеріал, знятий в Україні студією “Квартал 95” на замовлення телеканалу “1+1”. Зйомки проходили в Києві та Київській області. Прем’єра 1-го сезону з 16-ти серій відбулася на телеканалі “1+1” в грудні 2019 року.

За інформацією телеканалу “1+1” Папік став кращою серіальної прем’єрою осіннього сезону на українському ТБ по аудиторіях 18-54 (Україна) та 18-54 (50+). Перші дві серії ліричної комедії переглянули 3,8 млн глядачів.

Варто відзначити, що серіал був розкритикований за русифікацію: головні герої серіалу спілкуються виключно російською, а в кадрах миготять вказівники та документи, навмисно перекладені з української мови.