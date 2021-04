Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Сюжет стрічки заснований на коміксах Marvel про пригоди супергероїні Чорної вдови.

Дія фільму розгортається після подій картини “Перший месник: Протистояння”.

За сюжетом Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) тікає і стикається з небезпечною змовою. Переслідувана силою, що намагається зупинити її, Романофф змушена розібратися зі своїм шпигунським минулим і зруйнованими відносинами, що були в її житті задовго до приєднання до команди Месників.

Ролі в картині також виконали Девід Харбор, Флоренс П’ю, Рейчел Вайс та інші.

Прем’єра фільму запланована на 9 липня 2021 року. Одночасно з кінотеатрами стрічка вийде на стрімінговому сервісі Disney+.

“We have unfinished business.” See Marvel Studios’ #BlackWidow in theaters or on @DisneyPlus with Premier Access on July 9. Additional fee required. pic.twitter.com/4GlEe7ok0e

— Marvel Studios (@MarvelStudios) April 3, 2021