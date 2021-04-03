Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.
Сюжет стрічки заснований на коміксах Marvel про пригоди супергероїні Чорної вдови.
Дія фільму розгортається після подій картини “Перший месник: Протистояння”.
За сюжетом Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) тікає і стикається з небезпечною змовою. Переслідувана силою, що намагається зупинити її, Романофф змушена розібратися зі своїм шпигунським минулим і зруйнованими відносинами, що були в її житті задовго до приєднання до команди Месників.
Ролі в картині також виконали Девід Харбор, Флоренс П’ю, Рейчел Вайс та інші.
Прем’єра фільму запланована на 9 липня 2021 року. Одночасно з кінотеатрами стрічка вийде на стрімінговому сервісі Disney+.
“We have unfinished business.” See Marvel Studios’ #BlackWidow in theaters or on @DisneyPlus with Premier Access on July 9. Additional fee required. pic.twitter.com/4GlEe7ok0e
— Marvel Studios (@MarvelStudios) April 3, 2021
- Раніше в компанії Walt Disney заявили, що прийняли рішення відкласти вихід фільму “Чорна вдова” на липень. Спочатку картина повинна була вийти в листопаді.
- Кінокомпанія Disney розпочала роботу над третьою частиною “Дедпула”. Третю частину франшизи зніме кіностудія Marvel Studios, яку в 2019 купила Disney.