Заснована білорусами компанія-виробник оптичних пристроїв Yukon Advanced Optics Worldwidе, яка базується у місті Вільнюс (Литва), попри заяву про вихід з російського ринку продовжує постачати державі-агресору військове обладнання,

Джерело: LRT

Як випливає з розслідування, російська компанія “Мезон-A”, що входить до групи Yukon, з початку повномасштабної війни отримала від клієнтів з РФ щонайменше 2,3 млн євро за продані товари. За даними російських реєстрів, доходи можуть перевищувати 3 млн євро. Одним з основних замовників була група компаній СЕК, яка займається продажем оптичних приладів і виконанням держоборонзамовлень в РФ.

Серед поставленої продукції – продані на початку лютого 2023 року російським військовим приціли Pulsar. Продукція виготовлялася на заводі Yukon Group в Білорусі (“Белтекс Оптик”).

Раніше білоруська компанія групи була ключовим постачальником приладів на російський ринок. Протягом першого року повномасштабної війни в Україні компанія продовжувала активно вести бізнес і підтримувати зв’язок з російською компанією групи.

З початку війни білоруський “Белтекс Оптик” отримала він російської “Мезон-А” 1 млн євро за прилади і виконану роботу. Водночас білоруській “Белтекс Оптик” взяв у російської компанії групи кредитів на 3,4 млн євро у 2022 році.

Своєю чергою, компанія Yukon Advanced Optics Worldwide заявила, що перебуває в процесі виходу з російського ринку, для чого задіяні останні 9 її російських працівників. Yukon також запевняє, що нібито більше не виробляє і не продає свою продукцію в Росії та Білорусі.

Крім цього, Yukon стверджує, що її продукція, що могла опинитися на фронті, ймовірно, була продана до повномасштабної війни або ж пристрої могли потрапити до рук росіян через нелегальні канали, попри заборону компанії.