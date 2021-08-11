У США українсько-американська ракета "Антарес" (Antares) успішно вивела на орбіту транспортний корабель Cygnus із вантажем для Міжнародної космічної станції (МКС).

Про це поінформували в пресслужбах Державного космічного агентства України та КБ “Південне”.

Ракета-носій середнього класу стартувала 11 серпня о 01 годині 01 хвилині за київським часом (10 серпня о 18:01 за північноамериканським східним часом) із Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США).

Це другий у 2021 році пуск “Антарес” (перший відбувся у лютому).

Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого знаходиться 3724 кг корисного вантажу NASA (американського Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору) для Міжнародної космічної станції.

Варто зазначити, що ракета-носій “Антарес” складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило українське держпідприємство “Конструкторське бюро “Південне”, а виготовило держпідприємство “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова” у кооперації з іншими українськими підприємствами. Розробка конструкції відбувалася на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).

Підготовку ракети “Антарес”, її випробування та пуск проведено за участю українських фахівців.

Згідно з контрактом, у Конструкторському бюро “Південне” під час чергового запуску в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску, приймання й оброблення телеметричної інформації.

Варто зазначити, що космічний корабель Cygnus, який було виведено на орбіту в рамках місії NG-16, отримав ім’я на честь Еллісона Онідзуки – першого американського астронавта азійського походження, який загинув під час старту шатла “Челенджер”.

Цільові завдання космічної місії NG-16 наступні:

• доставлення провізії та речей для екіпажу, матеріалів для наукових досліджень, а також вивезення з МКС та утилізація у щільних шарах атмосфери Землі відпрацьованого вантажу (це основне завдання);

• доставка на орбіту 3D-принтера, у якому використовують матеріал, що імітує місячний ґрунт, апарата очищення повітря від діоксиду вуглецю на космічних кораблях, монтажного кронштейна (його встановлять на несучому каркасі сонячних панелей під час виходу в космос наприкінці серпня);

• доставка до МКС прототипу корисного навантаження, що працює в інфрачервоному діапазоні (Prototype Infrared Payload (PIRPL)), який використовуватимуть для збирання даних (їх у подальшому хочуть використати для розроблення алгоритмів наступного покоління супутників спостереження).

Загалом з 2013 року ракета-носій “Антарес” стартувала 15 разів, 14 з них – успішно.