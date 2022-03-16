Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом Сполучених Штатів Америки. Він закликав надати системи протиповітряної оборони та звернувся особисто до лідера США Джозефа Байдена.

Про це йшлося під час його онлайн-виступу.

Володимир Зеленський вкотре закликав створити в Україні заборонену для польотів зону. У випадку, якщо США відмовляться, він запропонував як альтернативу надати Україні системи протиповітряної оборони (ППО) С-300.

Зокрема Зеленський згадав про напад на Перл-Харбор під час Другої світової війни та на Світовий торговий центр у 2001 році. У ці дні зло намагалося спотворити американські міста та незалежні території. Тоді теж ніхто не очікував атак, а нині Україна переживає їх щодня. Володимир Зеленський процитував слова доктора Мартіна Лютера Кінга, коли просив захистити українське небо.

“У мене є мрія, ці слова відомі кожному з вас сьогодні, я можу сказати. У мене є потреба, мені потрібно захистити наше небо. Мені потрібні ваші рішення, ваша допомога, що означає те саме, що ви відчуваєте, коли чуєте слова “У мене є мрія”, — додав Президент.

Він зазначив, що Росія напала не тільки на українські міста, але й на основні людські цінності, як було у вищезгаданих подіях. РФ вважає, що має право забрати українську свободу та самостійне майбутнє, атакуючи танками та літаками.

Американська авіація має захистити Україну, оскільки вторгнення Росії продовжується, вважає Президент. Також Зеленський наголосив, що США мають робити більше в “найтемніші часи” для нашої країни та Європи. Зокрема вводити нові пакети санкцій, допоки російська військова машина не зупиниться. Зокрема й щодо російських політиків, “які залишаються в своїх кабінетах і не розривають зв’язків із тими, хто проти України”.

За його словами, РФ мають покинути всі американські компанії, оскільки її ринок залитий українською кров’ю. Він попросив членів Конгресу вплинути на компанії, які фінансують вторгнення в Україну, аби росіяни не отримали жодної копійки, яку вони використовують для знищення людей.

Після припинення війни світ потребуватиме нових інституцій та альянсів. А саме союзу відповідальних країн, який надаватиме всю необхідну допомогу протягом 24 годин. Сили таких країн зможуть негайно припиняти конфлікти та надавати зброю, накладати санкції, відправляти гуманітарну, політичну, фінансову підтримку, щоб зберегти мир і швидко врятувати світ.

Під час промови Президент України прямо звернувся до Джо Байдена, закликаючи його бути “лідером миру”.