Про це пише The Verge.

Вчені та фармацевтичні компанії прагнуть розробити і протестувати методи лікування і вакцини проти COVID-19. Робота над обома напрямками просувається з безпрецедентною швидкістю – але дослідники починають розробку вакцин з нуля, тому цей процес займе багато часу.

Як лікування, так і вакцини важливі для надійного та ефективного реагування на спалах коронавірусу. Лікування допомагає людям після того, як у них вже є хвороба. У випадку з COVID-19 дослідники сподіваються вилікувати близько 15 відсотків пацієнтів, у яких спостерігаються легкі симптоми. Вакцини ж допомагають запобігти захворюванню людей.

Вчені почали роботу над препаратами для лікування коронавірусів під час спалахів атипової пневмонії і MERS, але оскільки спалах припинився, робота так і не була завершена.

Тепер вони продовжують старе дослідження і починають його розвивати. Провідним препаратом є ремдесівір, який був розроблений фармацевтичною компанією Gilead. Дослідження показали, що він може блокувати SARS і MERS в клітинах мишей. Крім того, ремдесівір використовувався в клінічних випробуваннях в пошуках лікування вірусу Ебола – та, відповідно, він уже пройшов випробування на безпеку, щоб переконатися, що він не завдає жодної шкоди людям.

Зазначається, що саме тому дослідники в Китаї і США змогли так швидко почати клінічні випробування тестування ремдесівіра на пацієнтах з COVID-19. Дані про результати, як очікується, з’являться вже в квітні.

Водночас, процес розробки вакцини займе набагато більше часу. Експерти кажуть, що пройде рік чи 18 місяців, а може і більше, перш ніж вони стануть доступні для громадськості.

Одна зі стратегій створення вакцини полягає в створенні копій однієї частини вірусу, в даному випадку, тієї частини, яку новий коронавірус використовує для проникнення в клітини. Потім імунна система людини, яка отримує вакцину, повинна виробляти антитіла, які нейтралізують цю конкретну клітку. Якби вона зазнала впливу вірусу, ці антитіла могли б зупинити його функціонування.

Фармацевтична компанія Moderna є найбільш просунутою в цьому процесі: у неї вже є вакцина такого типу, яка готова до тестування. Випробування на 45 здорових людей почнеться в березні або квітні і триватиме близько трьох місяців. Після цього її потрібно буде протестувати на ще більшій групі, щоб перевірити, чи дійсно вона імунізує людей проти нового коронавірусу. Це, в свою чергу, займе від шести до восьми місяців. І потім, його доведеться виготовляти у величезних масштабах, що створює додаткову проблему.