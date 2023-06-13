Міністерство закордонних справ за підтримки однієї з найбільших криптовалютних бірж Європи WhiteBIT запустило чат-бот для допомоги українцям, які перебувають у різних країнах світу.

Джерело: Міністерство закордонних справ України.

Чат-бот одночасно може обслуговувати кількох користувачів та надавати консультації щодо найбільш поширених запитань: правил в’їзду до іноземної країни, оформлення тимчасового захисту, соціального забезпечення, повернення в Україну, консульських послуг.

Його використання полегшує процес отримання необхідної інформації громадянами України, які через війну вимушено виїхали до інших країн, та суттєво збільшує масштаби й можливості отримання допомоги.

Чат-бот доповнить діяльність call-центру, який розпочав роботу в червні минулого року. За цей час call-центр опрацював близько 15 тисяч дзвінків. Криптобіржа WhiteBIT забезпечила ресурсну підтримку цілодобової діяльності call-центру, комплексну організаційну підтримку та допомогу для консульської служби України, а МЗС – спеціальне навчання операторів, які працюють зі зверненнями громадян. Вони мають усі необхідні компетенції для надання українцям якісних інформаційних послуг.

Географія звернень – найрізноманітніша і налічує 96 країн. Найбільше запитів на допомогу надійшло з Німеччини, Польщі, Італії, Туреччини та України.

Запитання, з якими звертаються до call-центру, найчастіше стосуються забезпечення прав громадян та законних інтересів за кордоном, умов перебування в різних країнах світу (соціальні та медичні послуги, умови працевлаштування, митні правила, питання щодо народження дитини, легалізації документів) тощо.

“Враховуючи велику кількість наших громадян, які потребують допомоги МЗС за кордоном, чат-бот є важливою ініціативою, яка допоможе оптимізувати процеси та надавати нашим громадянам необхідну інформацію у декілька кліків. Ми розпочали співпрацю з WhiteBIT ще минулого року, на початку повномасштабного вторгнення РФ, і втілили низку важливих проєктів для наших громадян. Ця підтримка виявилася вкрай своєчасною на тлі безпрецедентного виїзду українців за кордон внаслідок російської агресії”, – зазначили в МЗС.