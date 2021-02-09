Про це повідомляє видання The Verge.

Крім головного екрану, в ноутбука є шість додаткових дисплеїв, кожен з яких показує свої вікна і застосунки.

Ноутбук оснащений чотирма дисплеями 4К розміром 17,3 дюйма – два в портретному режимі і два в альбомному (на основному 17,3-дюймовому дисплеї встановлені ще три екрана того ж розміру).

Також у ноутбука є три 7-дюймові дисплеї з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів (два з них розташовані над лівим і правим 17,3-дюймовими екранами, а третій – сенсорний дисплей – у підставці для зап’ясть).

Всі екрани спроектовані так, щоб складатися один на одного для зручності транспортування.

Прототип Aurora важить близько 11,8 кг, має товщину 4,3 дюйма (близько 10,9 см) і позиціонується як “перший у світі ноутбук з 7 екранами”. Творці Aurora 7 сподіваються зменшити масу до 10 кг.

Ноутбук оснащений процесором Intel Core i9-9900K, 64 ГБ оперативної пам’яті і відеокартою серії Nvidia GTX 1060.

Крім того, в Aurora 7 передбачені 2 ТБ на жорсткому диску і SSD на 2,5 ТБ; різноманітні порти, які можуть знадобитися для додаткового розширення можливостей ноутбука; вбудовані стереодинаміки; веб-камера на 2 МБ; 104-клавішна клавіатура з підсвічуванням, інформує видання New Atlas.

Поточна конфігурація передбачає дві батареї: основна на 82 Втч живить сам ноутбук, а блок на 148 Втч живить дисплеї.

Час автономної роботи прототипу ноутбука поки що становить лише 1 годину.

Ноутбук Aurora 7 розроблений для творців контенту, фахівців із обробки даних та розробників, яким потрібно багато місця для одночасного відображення даних.

Що стосується вартості ноутбука, то, за даними The Verge, компанія попросить покупців підписати угоду про нерозголошення, що забороняє публічно озвучувати ціну.