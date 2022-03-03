206 батальйон територіальної оборони Києва врятував жінок і дітей з Ірпеня, який напередодні був знищений та оточений російськими окупантами.

Про це йдеться на офіційному сайті Європейської Солідарності.

Зазначається, що з окупованого наразі міста було евакуйовано понад 400 жінок та дітей. Вивести людей вдалось навіть попри зруйнований міст. Місцеві жителі бігли до захисників зі сльозами на очах дякуючи за можливість виїхати з Ірпеня.

З оточеного окупантами міста людей привезли до Києва, де їх нагодували. Опісля людей відвезли на Центральний вокзал столиці, звідки автомобілями їх вивезуть до безпечних місць.

П’ятий Президент України та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко побажав евакуйованим людям щасливо добратись до безпечних міст та швидше повернутись у рідні домівки. Політик пообіцяв, що буде зроблено все можливе, щоб вибити окупанта з української землі.

“Ми нікому не дамо вас скривдити і ми своїх не кидаємо”, – додав Порошенко.

Військові тероборони зазначили, що завдання евакуювати людей з окупованого міста Ірпінь їм поставив Петро Порошенко.

Варто зазначити, що 206 батальйон був створений саме для оборони Києва та його околиць. У формування увійшли депутати “ЄС”, ветерани російсько-української війни на Донбасі та небайдужі мешканці столиці.

206 батальйон тероборони брав участь у захисті Гостомеля та київського району Оболонь. Весь батальйон озброєний та екіпірований коштом Петра Порошенка.

Як зазначила у Facebook нардепка від “ЄС” Ірина Геращенко, хоча звільнення людей з Ірпеня було не першим бойовим завдання 206 батальйону тероборони, саме сьогодні у бійців були сльози на очах.

“Рашистські покидьки, ми не пробачимо вам сліз і страждань наших дітей, які сьогодні вперше за тиждень отримали теплу їжу, плакали, тулилися до своїх мам зі словами: “Ми знову в людському світі, мама””, – написала Геращенко.

Політикиня зауважила, що попри всі страждання, які довелось пережити діям та жінкам Ірпеня, вони не виглядали як жертви, адже вони всі – частина нескореного народу України. І всі впевнені – Україна переможе.