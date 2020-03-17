Таку пораду дала Нелл Вотсон, учасниця команди швидкої дії (taskforce) проти поширення коронавірусу при уряді США в рамках лекції на саміті Singularity University .

“Організуйте вдома “червону зону” – місце, де зберігатимете брудні чи потенційно заражені речі. Не заходьте туди, якщо не плануєте потім ретельно мити руки. Якщо у вашій оселі хтось підхопить COVID-19, кімната чи частина кімнати, де вони живуть, перетворюється на “червону зону”. Взуття, яким ходили по вулиці, також лишайте в тій зоні. Якщо звикли ходити у вуличному взутті по дому чи квартирі – бодай тимчасово облиште цю звичку”, – закликала Вотсон.

Коли йдете на закупи в супермаркет, робіть це у його менш завантажені години, радить спеціалістка. “Гугл-карти зазвичай наводять графік відвідувань кожного конкретного магазину. На жаль, доведеться відмовитись від використання багаторазових торб для покупок. Різноманітні мікроби чудово на них приживаються”, – попереджає експертка.

Якщо берете візок чи кошик для покупок – попередньо протріть його вологими серветками.

Постарейтесь мінімізувати використання готівки. Банкноти й монети – брудні. Якщо маєте безконтактну банківську картку чи платите за допомогою мобільного – робіть це активніше, – радить Вотсон.

“Не заносьте вірус у холодильник. Купили свіжі продукти? Одразу помийте їх, якщо це овочі, чи протріть вологою серветкою, якщо це щось у пластиковій упаковці”, – наголошує експерт.

“Якщо ви замовили щось у доставці й це нетермінове – хай постоїть у “червоній зоні” пару днів, тоді відкривайте. Або ж попередньо обробіть антисептиком. Якщо ви шлете паперові листи – будь ласка, не облизуйте марки. Тому що, якщо у вас є вірус (ви ж можете цього і не знати), від вас через конверти зможуть заразитись інші отримувачі пошти”, -порадила Вотсон.

Якщо замовляєте їжу – краще, щоб це було щось приготоване за високих температур. Тоді менша ймовірність, що страву якимось чином заражено. Із суші, на жаль, доведеться почекати.

Якщо можливо, попросіть доставку, щоб залишили їжу біля дверей, додає Вотсон.