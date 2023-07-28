Як з нуля запустити власну справу в Україні? Як знайти ту саму ідею та розробити бізнес-план? Де шукати гроші на розвиток та як вивести свою компанію на новий рівень? Відповіді на всі ці питання можна дізнатись під час програми підтримки “Як створювати та розвивати бізнес в Україні?” від центра підприємництва та інновацій Startup Ukraine та Міжнародної організації з міграції.

Для кого ця програма

Проєкт розрахований як на представників мікро- та малого бізнесу, так і для тих, хто тільки задумується про відкриття власної справи.

Взяти участь у програмі зможуть 150 людей — 75 майбутніх підприємців та 75 власників малих підприємств, які створюють додану вартість, робочі місця та роблять свій вклад у розбудову української економіки.

Під час програми учасники навчаться розробляти бізнес-план, отримають глибоке розуміння бізнес-процесів та можливість залучити кошти на свою справу.

“В Україні є багато талановитих людей, які прагнуть запустити власну справу або вже розвивають свої бізнес-проєкти. Але вони потребують підтримки, доступу до нових знань і можливостей. Саме це і є нашою метою: спільно з Міжнародною організацією з міграції ми допомагаємо українцям реалізовувати свій потенціал та бути конкурентоспроможними на міжнародному ринку. Ми віримо в український бізнес, у made in Ukraine та впевнені, що підприємці — це рушійна сила економічної стабільності України!”, — розповідає Анна Петрова, засновниця Startup Ukraine.

Що чекає на учасників

Програма “Як створювати та розвивати бізнес в Україні?” реалізується у три етапи: навчання, менторська підтримка та подача заявок на гранти.

Під час першого етапу в 5 містах — Львові, Івано-Франківську, Вінниці, Полтаві та Києві — пройдуть офлайн-тренінги. За два дні навчання учасники послухають натхненні кейси досвідчених підприємців та дізнаються:

Як досягти фінансової незалежності та мати стабільний прибуток;

Як обрати правильну бізнес-ідею, як запустити проєкт на ринок та не “прогоріти”

Де брати гроші на свої проєкти, як правильно побудувати фінансову модель, щоб бізнес став прибутковим;

Як розвивати й масштабувати бізнес в умовах війни та економічної нестабільності та багато іншого.

На другому етапі учасники тренінгів протягом місяця отримуватимуть підтримку у форматі групових майстермайндів. Ментори нададуть зворотний зв’язок щодо кожної ідеї або бізнесу, допоможуть створити план для запуску чи розвитку проєктів та поділяться власними інструментами створення й підтримки бізнесу під час війни.

Учасники, які успішно пройдуть навчання, матимуть змогу перейти до третього етапу — подати грантову заявку й отримати 7 тисяч євро на розвиток власної справи. 10 найкращих проєктів також отримають інформаційну підтримку від Startup Ukraine.

Коли пройдуть тренінги

Київ — 5-6 серпня;

Полтава — 12-13 серпня;

Вінниця — 19-20 серпня;

Івано-Франківськ — 26-27 серпня;

Львів — 1-2 вересня.

Реєструйтесь на програму підтримки на сайті Startup Ukraine та прокладайте власний шлях до фінансової незалежності!

Програма реалізується МОМ за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Банк розвитку KfW.