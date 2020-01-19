Про це повідомили в прес-службі Нацполіції в Київській області.
Акцію організували “ліві” на підтримку трагічно загиблого правозахисника Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової. Їх убили російські неонацисти в 2009 році.
По суті, це була акція проти ультраправого насильства. Вона проходила біля будівлі МЗС України під наглядом поліції.
В цей же час на площу прийшли представники “правих”, щоб вшанувати пам’ять жертв “лівого терору”.
Між двома групами відбулася сутичка. Спершу “праві” кидали яйцями в “лівих”. Коли “ліві” вирішили розходитися, в них полетіли петарди.
“Після закінчення акції учасники йшли до фунікулера, в даний час група невідомих кинули в них кілька петард”, – повідомили в поліції.
В результаті правоохоронці доставили до Шевченківського управління поліції 11 осіб. Після з’ясування всіх обставин їх діям буде дана правова оцінка.
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