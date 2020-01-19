У неділю, 19 січня, в результаті сутички "лівих" і "правих" на Михайлівській площі в центрі Києва, поліція затримала 11 осіб.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції в Київській області.

Акцію організували “ліві” на підтримку трагічно загиблого правозахисника Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової. Їх убили російські неонацисти в 2009 році.

По суті, це була акція проти ультраправого насильства. Вона проходила біля будівлі МЗС України під наглядом поліції.

В цей же час на площу прийшли представники “правих”, щоб вшанувати пам’ять жертв “лівого терору”.

Між двома групами відбулася сутичка. Спершу “праві” кидали яйцями в “лівих”. Коли “ліві” вирішили розходитися, в них полетіли петарди.

“Після закінчення акції учасники йшли до фунікулера, в даний час група невідомих кинули в них кілька петард”, – повідомили в поліції.

В результаті правоохоронці доставили до Шевченківського управління поліції 11 осіб. Після з’ясування всіх обставин їх діям буде дана правова оцінка.